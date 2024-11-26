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İBB'nin 2025 Yılı Bütçesi 415 Milyar Lira ile Onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi 415 milyar lira olarak kabul edildi. Bütçe, kentsel dönüşüm ve sosyal projelere büyük pay ayırıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:48
İBB'nin 2025 Yılı Bütçesi 415 Milyar Lira ile Onaylandı

İBB'nin 2025 Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabull edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılı bütçesini 415 milyar lira olarak oy çokluğuyla kabul etti. Bütçenin büyük bir kısmı, kentsel dönüşüm çalışmaları ile sosyal projelere ayrıldı.

İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının altıncı birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bütçe sunumunu yaptı.

AK Parti'den Eleştiriler

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına yanıt vererek, İstanbul'daki kentsel dönüşüm süreci hakkında eleştirilerde bulundu. Okul, İmamoğlu'na, "Son 5 yılda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kaç adet kentsel dönüşüm müracaatında bulundunuz?" diye sordu.

Bütçede Kentsel Dönüşüm Payı

2025 yılı kentsel dönüşüm uygulama çalışmaları için 3 milyar 700 milyon lira bütçe ayrıldığını ifade eden Okul, kültürel etkinlikler için ise 5 milyar 141 milyon lira tahsis edildiğini belirtti. "İstanbul'da deprem falan olmayacak, biz kültüre ağırlık verelim" vurgusunu yaptı.

Ulaşım ve İETT Üzerine Değerlendirmeler

Okul, İBB'nin ulaşım sorununu çözmek için sadece 7 milyar lira bütçe ayırdığını aktararak, bu bütçenin yetersiz olduğunu ileri sürdü. İETT’nin otobüslerinin yaşında ciddi bir artış olduğunu ve İstanbul'un genç filolarının yaşlı hale geldiğini ifade etti.

Trafik Sorununa Dikkat Çekti

İBB'nin trafik sorununu çözme konusundaki yetersizliklerini eleştiren Okul, trafik verilerine göre doluluk oranının %90’a ulaştığını belirtti. "Vatandaşlarımızın günlük durakta bekleme süreleri 63 dakikaya çıktı," diye ekledi.

Bütçe Oylaması

Yapılan oylamada, İBB'nin 415 milyar liralık bütçesi 206 oyla kabul edilirken, 47 ret oyu alındı. İBB'nin bu bütçesi, İstanbul'un geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım...

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı altıncı birleşimine katılarak konuşma yaptı.

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