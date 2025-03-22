İBB Soruşturmalarında 91 Şüpheli Adliyeye Getirildi

İBB Soruşturmalarında Gözaltına Alınan 91 Şüpheli Adliyeye Getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör suçları soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte toplam 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları kapsamında soruşturma başlattı. Bununla birlikte, İmamoğlu ve diğer bazı yetkililer hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla da ayrı bir soruşturma sürdürülüyor.

İfadeler Alınıyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nden 14 minibüsle çıkarılan zanlılar, İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından, şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Ekrem İmamoğlu’nun ayrı bir araçla adliyeye getirildiği bildirildi. Şüphelilerin ifadeleri, toplam 30 savcı tarafından alınacak.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Adliye çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkan yollar, metrobüs ve metronun Çağlayan durakları geçici olarak trafiğe kapatıldı. TOMA'lar ve polis ekiplerinin yer aldığı güvenlik önlemleri, adliye binasına kontrollü girişleri sağlıyor. Ayrıca, ifadelerin alınacağı savcılık katında da güvenlik tedbirleri artırıldı.

Şüphelilerin Durumu

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu anlaşılmıştır. Terör örgütüyle ilgili soruşturmada da İmamoğlu'nun dahil olduğu 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı; 3'ü ise firari konumundadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında olduğu 91 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında olduğu 91 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne getirildi.