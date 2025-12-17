Ankaralı Coşkun'dan Telif Açıklaması: 'Ben susacağım, deliller konuşacak'

Sanatçı Ankaralı Coşkun (Coşkun Direk), kendisine ait 'Ne Bilsin Eller' isimli eserin İzmirli bir çift tarafından izinsiz seslendirilip klip çekilmesi üzerine telif hakkı ihlali gerekçesiyle videonun kaldırılması için ihtar gönderildiğini açıkladı.

İhtar ve yanlış anlaşılma

Direk, hakkında çıkan ve çiftten uzlaşma karşılığında 300 bin lira talep edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, yaşanan yanlış anlaşılmanın çift tarafından düzeltilmesini istedi.

'Ben susacağım deliller konuşacak'

Yaşananların kendisini derinden üzdüğünü söyleyen Direk, şu ifadeleri kullandı: 'Ben bugüne kadar haysiyetim ve şerefim için yaşadım herkes gibi ama İzmirli çiftin haksız yere bu şekilde davranmaları beni çok üzdü. Şunu belirtmek istiyorum, ben susacağım deliller konuşacak. Neydi onların ima ettikleri? Ankaralı Coşkun bize dava açtı ve 300 bin lira para istedi demişler. Neymiş işin aslı, o değilmiş. İnsanları yanıltmak, kamuoyunu yanıltmak, insanları benim üzerime linç girişiminde bulunduruldum. Benim haysiyetimle ve şerefimle oynandı.'

Direk, çiftin kamuoyunu yanıltıcı açıklama yapıp kendisi üzerinden rant elde etmeye çalıştığını öne sürerek, eşiyle beraber çıkarak 'Kamuoyunu yanılttık, kendisinden ve kamuoyundan özür diliyoruz' diyeceklerini ve aksi takdirde hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Eserin kullanımı ve telif hakları

Sanatçı, eserlerinin ticari olmamak şartıyla halk tarafından kullanılabileceğini vurguladı: 'Benim eserimi herkes istediği her türlü mecra alanında kullanabilir ama ticari anlamda bizlerden izin belgesi alınmalıdır.'

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin değerlendirmesi

Recep Ergül, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak olayın hukuki boyutuna işaret etti. Ergül, yayımlanan klip nedeniyle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlalinin söz konusu olduğunu belirterek, Ankaralı Coşkun'un 'kesinlikle baştan sona haklı' olduğunu ifade etti.

Ergül'ün açıklamasına göre olay üç açıdan ihlal teşkil ediyor: düğün salonlarının telif ödememesiyle başlayan mağduriyet, sosyal medyada paylaşım yapılarak kanunun öngördüğü sürenin dışında kullanım ve klibin denizde bir yat üzerinde çekilmesiyle ortaya çıkan daha ağır durum. Bu nedenlerle sanatçının maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunduğu vurgulandı.

Ankaralı Coşkun olayla ilgili olarak hukuki süreci sürdüreceğini ve itibarını korumak için gereken adımları atacağını belirtti.

