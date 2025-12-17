DOLAR
Gaziosmanpaşalı Kaan Ayaz Taç: 7 Yaşında Çifte Şampiyonluk

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün 7 yaşındaki sporcusu Kaan Ayaz Taç, Türkiye Yıldızlar Ligi ve Uluslararası Turkish Open'da şampiyon oldu; hedefi dünya şampiyonluğu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:09
Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün 7 yaşındaki minik yıldızı Kaan Ayaz Taç, üst üste gelen zaferleriyle dikkat çekiyor. Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Liginin ardından Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvasında da şampiyon olan Kaan, kısa sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Yaklaşık 5 ay önce başladığı karatede hızlı bir yükseliş gösteren Kaan, kata dalı 7 yaş kategorisinde ilk turnuvası olan Türkiye Yıldızlar Ligi'ni kazanmasının ardından Turkish Open'ı da şampiyon tamamlayarak başarısını taçlandırdı.

Antrenöründen değerlendirme

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nde Kaan’ın antrenörlüğünü de yapan babası Kadir Taç, oğlu Kaan’ın çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyor. Kadir Taç, "15 senedir Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde karate antrenörlüğü yapıyorum. Bu süre zarfında birçok milli sporcu yetiştirdik. Kulübümüzün en küçük yaştaki sporcusu olan Kaan’ın da antrenörüyüm. Kaan Ayaz, yaklaşık 5 aydır karateyle uğraşıyor. Buna rağmen çok ciddi başarılar elde etti. İki turnuvaya katıldı ve ikisinden de şampiyon olarak ayrıldı" diye konuştu.

Minik Kaan'ın hedefi

Minik Kaan ise hedeflerini net ifade etti: "Çok başarılı olmak istiyorum. Elimden geldiği kadar bu sporu yapmak istiyorum. Ayrıca dünya şampiyonu olmak istiyorum. En büyük amacım bu. Büyüyünce babamı geçeceğim"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Türk sporuna yeni yıldızlar armağan etmeyi sürdürüyor.

