Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Öğrenci Stantları İlgi Gördü

Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda '81 ilimiz hepimiz biriz' temasıyla etkinlik

Bilecik Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı stantlar yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde gerçekleştirildi ve '81 ilimiz hepimiz biriz' teması öne çıktı.

Programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katıldı. Öğrencilerin hazırladığı stantlarda Türkiye’nin farklı illerine ait yöresel ürünler tanıtıldı ve yerli üretimin ve tutumlu olmanın önemi vurgulandı.

Etkinlik kapsamında sunumlar ve stant sergileri, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin çalışmaları, ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı ve etkinliğe canlılık kattı.

Etkinliğe ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi'ne ait çalışmalar da katılarak programa zenginlik kattı.

