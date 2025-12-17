DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,32 -0,27%
BITCOIN
3.692.114,94 1,41%

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Öğrenci Stantları İlgi Gördü

Bilecik Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrencilerin hazırladığı stantlar ve yöresel ürünler yoğun ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:52
Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Öğrenci Stantları İlgi Gördü

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Öğrenci Stantları İlgi Gördü

Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda '81 ilimiz hepimiz biriz' temasıyla etkinlik

Bilecik Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı stantlar yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde gerçekleştirildi ve '81 ilimiz hepimiz biriz' teması öne çıktı.

Programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katıldı. Öğrencilerin hazırladığı stantlarda Türkiye’nin farklı illerine ait yöresel ürünler tanıtıldı ve yerli üretimin ve tutumlu olmanın önemi vurgulandı.

Etkinlik kapsamında sunumlar ve stant sergileri, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin çalışmaları, ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı ve etkinliğe canlılık kattı.

Etkinliğe ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi'ne ait çalışmalar da katılarak programa zenginlik kattı.

BİLECİK'TE TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI STANTLAR...

BİLECİK'TE TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI STANTLAR İLGİ GÖRDÜ.

BİLECİK'TE TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI STANTLAR...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
4
Gençler Afrodisias’ta Tarihle Buluştu
5
Burdur'da halı saha kavgası kamerada: 1 kişi hastanelik
6
MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü
7
Karaman'da Jandarma Operasyonu: Ermenek'de Ruhsatsız Silahlar ve 1 Gözaltı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi