İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 15 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 7 şüphelinin banka kasalarında 15 milyon lira bulunarak el konuldu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:13
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 15 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

İBB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında Önemli Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması, dikkat çekici bir gelişme ile gündeme geldi. Savcılığın talimatıyla yapılan operasyon sonucunda, Murat Ongun ve diğer 6 şüphelinin banka kasalarına el konuldu.

15 Milyon Liralık Mal Varlığı Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişiyi hedef alan soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ait kasalarda toplamda 15 milyon lira değerinde mal varlığının bulunduğunu açıkladı. Bu soruşturma; "suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlamaları kapsıyor.

Operasyonun Detayları

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ait bankada 8 kasa tespit edildi. Bu kasalardan ikisi Murat Ongun'a, bir tanesi reklamcı Hüseyin Köksal'a, ikisi Tuncay Yılmaz'a, ikisi Ertan Yıldız'a, bir tanesi ise Fatih Keleş'e aittir. Ayrıca, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın bir kasası da soruşturma kapsamına alınmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda banka kasalarına yönelik arama ve el koyma işlemlerini gerçekleştirmiştir.

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