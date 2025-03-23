İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İmamoğlu'nun İfadesi Tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi Tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade işlemi sona erdi.

Soruşturma Kapsamında 99 Şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla soruşturmalar yürütüyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de yer aldığı 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla sorgulanmakta.

Emniyet işlemlerinin ardından İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülerek, yaklaşık 2.5 saat boyunca ifade verdi. Soruşturmanın detayları ve gelişmeleri merakla takip ediliyor.