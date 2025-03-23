İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İmamoğlu'nun İfadesi Tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 02:10
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 02:10
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İmamoğlu'nun İfadesi Tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi Tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade işlemi sona erdi.

Soruşturma Kapsamında 99 Şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla soruşturmalar yürütüyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de yer aldığı 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla sorgulanmakta.

Emniyet işlemlerinin ardından İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülerek, yaklaşık 2.5 saat boyunca ifade verdi. Soruşturmanın detayları ve gelişmeleri merakla takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saraçhane'deki İZİNSİZ Gösteride Eylemciler İBB Binasına Girdi
2
Ankara'daki İzinsiz Gösteride Polis Yaralandı
3
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İmamoğlu'nun İfadesi Tamamlandı
4
Özgür Özel'den Tansiyonu Yükselten Açıklamalar: 'Provokasyona Geçit Vermeyeceğiz'
5
Kartalkaya'daki Yangın: Bilirkişi Raporu Açıklandı, Sorumlular Belirlendi
6
Bakan Tekin, Sultangazi'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı
7
İsveç'teki Türk Toplumu İftar Programında Buluştu

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!