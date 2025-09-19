İç Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenleri

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Nevşehir, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri'de törenler düzenlendi. İl protokolleri, gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek, gazilerin günü anıldı.

Nevşehir

Nevşehir Şehitlik Parkı'ndaki törende Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışı yapıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Öğrencilerin şiirleriyle devam eden programda, katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki saygı yürüyüşüne katıldı.

Sivas

Sivas'ta Devlet Hastanesi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. İl protokolü, gaziler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşte yer aldı. Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı anıta çelenk sundu. Vali Şimşek şeref defterini imzaladı ve Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin'in yağlı boya resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Niğde

Niğde'de Derbent Kavşağı'nda toplanan protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar Niğde Belediyesi mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Programda Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Belediye Başkan Vekili Sami Tanrıverdi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hasan İpek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yozgat

Yozgat'ta otogardan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe il protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende Gazi Adem Zorbilmez günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. İl protokolü daha sonra "Şehadetin Başladığı Noktadan Sonsuzluğa" adlı sergide yer alan şehit kıyafetleri, özel eşyalar ve fotoğrafları gezdi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz" sloganıyla Kırıkkale Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na mehter takımı eşliğinde yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı icra edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kırıkkale Şehitliği'ndeki programda saygı atışı, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yer aldı. Vali Makas şeref defterini imzalayıp protokol üyeleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Programlara protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Valilik binası önünden başlayan ve Cacabey Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından meydandaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cihan Sanlı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı ve program şiirlerle sürdü.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kartal Şehitliği'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleştirildi, protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Vali Çiçek, gazetecilere Kayseri'nin şehit ve gazisi çok olan bir il olduğunu belirterek, gazilerle sürekli bir araya geldiklerini ve onlarla dertleştiklerini söyledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı da gazilerin gününü kutladı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve davetliler katıldı.