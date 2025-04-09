ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi Antalya'da Başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Antalya'da düzenlenen ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi'nin açılışında, Türkiye'nin hava kargo sektöründeki stratejik konumunu vurguladı.

Yüksek, yaptığı konuşmada dijitalleşme ve e-ticaret lojistiğine yönelik düzenlemelerin önemini belirterek, Türkiye'yi küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir oyuncu haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Antalya'nın Stratejik Rolü

Yüksek, Antalya'nın sadece turizmde değil, aynı zamanda havacılıkta da önemli bir merkez konumuna geldiğini vurguladı. Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından birine sahip olan kentin, modern altyapısı ve uluslararası bağlantılarıyla dünya havacılığı için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Hava Kargo Altyapısı

Türkiye, son yıllarda sivil havacılık alanında kaydettiği gelişmelerle küresel havacılık ağında önemli bir merkez olmayı başardı. Yüksek, Kovid-19 sürecinde Türk hava kargo taşıyıcılarının, tıbbi malzemeler ve hayati ürünlerin zamanında ulaştırılması için kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Hava Kargo Sektörünün Geleceği

ICAO zirvesindeki konuşmasında, Türk hava kargo şirketleri olan Türk Hava Yolları Kargo, MNG Hava Yolları gibi firmaların tecrübelerinin zirveye önemli katkılar sağlayacağını belirten Yüksek, Türkiye'deki hava kargo terminalleri ve lojistik merkezlerinin kapasitesinin artırıldığını ifade etti.

Dijitalleşmenin Rolü

Yüksek, hava kargo sektörünün verimliliğinin artırılması için dijitalleşme ve e-ticaret lojistiğine yönelik düzenlemelerin teşvik edildiğini kaydederek, Türk sivil havacılığının çağın gerekliliklerine uyumlu hale getirileceğini ifade etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü'nden Açıklama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Türkiye'nin ulaşım anlamında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, hava kargo taşımacılığının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında Türkiye'nin potansiyelini değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

ICAO Hava Taşımacılığı Direktörü’nden Vurgu

ICAO Hava Taşımacılığı Direktörü Mohamed Khalifa Rahma, hava kargonun ekonomik kalkınmadaki önemini vurgulayarak, sektörün politika değişikliklerine duyarlılığına dikkat çekti. Olayların hızla değiştiği bu dönemde, çeviklik ve dayanışmanın önemine değindi.

ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi, 11 Nisan'da sona erecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Antalya'da ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi düzenlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Antalya'da ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi düzenlendi.