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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Giresun'da İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Giresun'da hayvan koruma projelerini incelemek için ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 19:23
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Giresun'da İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Giresun'daki Ziyaretini Gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Giresun'da çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulundu. Valilikten alınan bilgilere göre, Karaloğlu, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi makamında ziyaret etti.

Hayvanları Koruma Yasası Toplantısı

Toplantı sonrasında, Hayvanları Koruma Yasası çerçevesinde Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda başkanlık eden Karaloğlu, kentte yürütülen hayvan koruma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı Ziyareti

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Karaloğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik projeler hakkında detaylı bilgi edindi.

Yeni Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi İncelemesi

Bulancak ilçesinde planlanan 50 bin metrekarelik alanda inşa edilecek Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakımevi Merkezi proje alanında incelemeler yaparak, yetkililerden bilgiler aldı. Karaloğlu, sahipsiz hayvanlar meselesinin çözümüne yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Projenin Önemi

Karaloğlu, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve bakımı konusunda yürütülen projeleri desteklemenin önemine dikkat çekti. Vali Serdengeçti ise bu konudaki projeleri birlikte değerlendirdiklerini aktardı.

Katılımcılar

Ziyaretler sırasında AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ilgili vali yardımcıları ve kurum amirleri de yer aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (ortada), Giresun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu....

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (ortada), Giresun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu. Karaloğlu, Giresun Valiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (ortada), Giresun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu....

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (ortada), Giresun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu. Karaloğlu, Giresun Valiliği'ni ziyaret etti.

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