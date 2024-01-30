İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan göçmen kaçakçılığı yapanlar için açıklama: Asla fırsat vermeyeceğiz

Tüm dünyada kaçak göçmenler gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Göçmenlerin Avrupa ülkelerine geçiş için sıklıkla kullandığı ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve koordinasyonunun takibinin Göç Kurulu'nun görevi olduğunu belirterek, bu yılın ilk toplantısını Bakan Yardımcıları, Göç İdaresi Başkanı, Göç Kurulu üyeleri ve ilgili birim yöneticileriyle birlikte yaptıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeledeki dört aşamalı stratejiyi açıkladı. Yerlikaya, insan tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı. Açıklamasında Türkiye'yi göçmenler için transit bölge olarak kullanılmasına yönlendirenlere müsamaha gösterilmeyeceğini itina ile altını çizdi.

Yerlikaya, 'İnsanı önceleyen, aynı zamanda kamu düzenimizden ve güvenliğimizden taviz vermeyen bir göç anlayışını uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz. Düzensiz göçle mücadelemizdeki temel stratejimiz; sorunun kaynak ülkelerde çözümü, etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içinde etkin tespit ve yakalama, hızlı işleyen sınır dışı süreçlerinin tesisi olarak dört aşamadan oluşuyor. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz' dedi.

