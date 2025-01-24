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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'ya Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Ufuk Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:55
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'ya Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun."

Bu acı olay, Türk Silahlı Kuvvetleri ve halk üzerinde derin bir üzüntü yarattı.

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