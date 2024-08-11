İçişleri Bakanı Yerlikaya İkiyaka Köyü'nde Acıyı Paylaştı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İkiyaka Köyü'nde Ziyaret Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyünü ziyaret ederek, 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarıyla bir araya geldi.

35 Yıllık Acı Unutulmayacak

Bakan Yerlikaya, ziyaretine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, acının dinmediğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"35 yıldır dinmeyen büyük acı… Kadın, erkek, yaşlı, bebek demeden, 28 masum vatandaşımızı şehit eden İkiyaka katliamını unutturmayacağız. 24 Kasım 1989 günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka köyünde, hain bölücü terör örgütünün saldırısında, ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut amcamızla Adilşah teyzemizi ve akrabalarını evlerinde ziyaret ettik. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında gerçekleştirdiği ziyarete ait fotoğraflara da yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989'da düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989'da düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989'da düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989'da düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989'da düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989'da düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989'da düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989'da düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.