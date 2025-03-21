İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzinsiz Gösterilerde 97 Gözaltı Açıklaması Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, izinsiz gösterilerde 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 23:57
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzinsiz Gösterilerde 97 Gözaltı Açıklaması Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Polislerimiz, sabır ve sağduyuyla aziz milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde, 2911 sayılı Kanun'a muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

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