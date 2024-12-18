İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kuzey Makedonya ile Güvenlik İşbirliğini Görüştü

İçişleri Bakanları Ortak Menfaatleri Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pance Toshkovski ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmada, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Görüşmenin Detayları

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Sayın Pance Toshkovski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Başta güvenlik, kolluk eğitimi, göçmen kaçakçılığı ve FETÖ ile mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği faaliyetlerini ele aldık.” ifadelerine yer verdi.

Ali Yerlikaya, Toshkovski ve beraberindeki heyete misafirperverlikleri için teşekkür etti. Bu tür görüşmelerin iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini daha da kuvvetlendireceği vurgulandı.