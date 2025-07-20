DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.767.978,67 -0,29%

IDEF 2025'e Doğru: Savunma ve Havacılığın Minik İnovasyonları

Türk savunma sanayinin yenilikçi minik sistemleri, IDEF 2025'te daha fazla dikkat çekiyor. Akıllı mühimmatlar ve hava araçlarındaki kritik rollerini üstleniyorlar.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 10:12
IDEF 2025'e Doğru: Savunma ve Havacılığın Minik İnovasyonları

Yeni Dönemin Savunma Sistemleri

Türk savunma sanayi, gelişmiş elektromekanik hareket sistemleri ile dikkat çekiyor. IDEF 2025’e yaklaşırken, bu minik sistemler, akıllı mühimmatlar ve hem insanlı hem de insansız hava araçlarında önemli görevler üstleniyor.

Akıllı ve Güdümlü Mühimmatlar

Bu inovatif sistemler, ordunun modernizasyonu ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasında önemli bir rol oynuyor. Akıllı mühimmatlar, hedefe daha isabetli ulaşmayı sağlarken, insansız hava araçları da keşif ve saldırı görevlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Geleceğe Yönelik Vizyon

IDEF 2025'te sergilenecek bu sistemler, sadece yerli savunma değil, aynı zamanda uluslararası savunma pazarında da stratejik bir avantaj sağlama potansiyeline sahip. Bu dönüşüm, Türk savunma sanayiinin global arenada daha fazla söz sahibi olmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen, akıllı ve güdümlü mühimmatlar ile insanlı-insansız...

Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen, akıllı ve güdümlü mühimmatlar ile insanlı-insansız hava araçlarında kritik görevler üstlenen minik elektromekanik hareket sistemleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak. ANDAR Elektromekanik Sistemler tarafından geliştirilen ve yalnızca 8 mm çapında olan Miniyatür Servo Eyleyici, entegre kontrol birimi sayesinde üç ayrı servo motoru aynı anda kontrol edebiliyor, güdümlü mühimmatlarda kanatçık kontrolü ve roket sistemlerinde itki yönlendirme gibi yüksek tepki hızı ve hassas kontrol gerektiren görevleri gerçekleştiriyor

Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen, akıllı ve güdümlü mühimmatlar ile insanlı-insansız...

Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen, akıllı ve güdümlü mühimmatlar ile insanlı-insansız hava araçlarında kritik görevler üstlenen minik elektromekanik hareket sistemleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak. ANDAR Elektromekanik Sistemler tarafından geliştirilen ve yalnızca 8 mm çapında olan Miniyatür Servo Eyleyici, entegre kontrol birimi sayesinde üç ayrı servo motoru aynı anda kontrol edebiliyor, güdümlü mühimmatlarda kanatçık kontrolü ve roket sistemlerinde itki yönlendirme gibi yüksek tepki hızı ve hassas kontrol gerektiren görevleri gerçekleştiriyor

İLGİLİ HABERLER

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bergen'in 35. Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi
2
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
3
Erzurum'da Çobanlar Tarafından Bulunan Ayı Yavrusu Koruma Altına Alındı
4
Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın 'Kayıp Elçi' Esseri, Anvers'te Sergileniyor
5
Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
6
Kayseri'de Park Yeri Kavgası Sonrası Camide Bıçaklama Olayı
7
IDEF 2025'te Milli Savunma Alanında Yenilikler

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı