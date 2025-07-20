IDEF 2025'e Doğru: Savunma ve Havacılığın Minik İnovasyonları

Yeni Dönemin Savunma Sistemleri

Türk savunma sanayi, gelişmiş elektromekanik hareket sistemleri ile dikkat çekiyor. IDEF 2025’e yaklaşırken, bu minik sistemler, akıllı mühimmatlar ve hem insanlı hem de insansız hava araçlarında önemli görevler üstleniyor.

Akıllı ve Güdümlü Mühimmatlar

Bu inovatif sistemler, ordunun modernizasyonu ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasında önemli bir rol oynuyor. Akıllı mühimmatlar, hedefe daha isabetli ulaşmayı sağlarken, insansız hava araçları da keşif ve saldırı görevlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Geleceğe Yönelik Vizyon

IDEF 2025'te sergilenecek bu sistemler, sadece yerli savunma değil, aynı zamanda uluslararası savunma pazarında da stratejik bir avantaj sağlama potansiyeline sahip. Bu dönüşüm, Türk savunma sanayiinin global arenada daha fazla söz sahibi olmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen, akıllı ve güdümlü mühimmatlar ile insanlı-insansız hava araçlarında kritik görevler üstlenen minik elektromekanik hareket sistemleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak. ANDAR Elektromekanik Sistemler tarafından geliştirilen ve yalnızca 8 mm çapında olan Miniyatür Servo Eyleyici, entegre kontrol birimi sayesinde üç ayrı servo motoru aynı anda kontrol edebiliyor, güdümlü mühimmatlarda kanatçık kontrolü ve roket sistemlerinde itki yönlendirme gibi yüksek tepki hızı ve hassas kontrol gerektiren görevleri gerçekleştiriyor

Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen, akıllı ve güdümlü mühimmatlar ile insanlı-insansız hava araçlarında kritik görevler üstlenen minik elektromekanik hareket sistemleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak. ANDAR Elektromekanik Sistemler tarafından geliştirilen ve yalnızca 8 mm çapında olan Miniyatür Servo Eyleyici, entegre kontrol birimi sayesinde üç ayrı servo motoru aynı anda kontrol edebiliyor, güdümlü mühimmatlarda kanatçık kontrolü ve roket sistemlerinde itki yönlendirme gibi yüksek tepki hızı ve hassas kontrol gerektiren görevleri gerçekleştiriyor