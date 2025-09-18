Iğdır'da Bölgesel Deprem Tatbikatı: 6,0 Senaryosu ve Seviye 2 Müdahale

Iğdır'da Bölgesel Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

Iğdır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen tatbikata, Iğdır'ın yanı sıra Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan AFAD ekipleri katıldı. Uygulama, saha koşullarında müdahale kabiliyetini sınamak ve güçlendirmek amacıyla planlandı.

Tatbikat Senaryosu ve Uygulama Ayrıntıları

Senaryo gereği Suveren köyü civarında meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem sonrası ekipler sahaya sevk edildi. Erzurum ve Ardahan ekipleri kent merkezinde, Kars ekibi Tuzluca ilçesinde, Ağrı ekipleri Karakoyunlu ve Aralık ilçelerindeki enkazlara müdahale etti. AFAD İl Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinden yönetilen müdahalede tatbikat Seviye 2 olarak belirlendi.

Ekipler, AFAD gönüllüleriyle birlikte sahra hastanesi kurdu; yıkılmış bir binadan 4 yaralı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca Söğütlü Mahallesi'nde çadır kent ve aşevi kurularak lojistik ve sağlık desteği uygulamalı olarak test edildi.

Vali Ercan Turan'ın Ziyareti ve Açıklamaları

Iğdır Valisi Ercan Turan, Söğütlü Mahallesi'nde kurulan çadır kent, aşevi ve sahra hastanelerini ziyaret etti. Vali Turan, AFAD İl Müdürlüğündeki kriz merkezinde, gazetecilere, tatbikatın çevre illerin katılımıyla yapıldığını söyledi.

"Tatbikatın hayırlara vesile olmasını dileyen Turan, 'İçişleri Bakanlığımız, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızın 2025 yılı tatbikat takviminde yer alan Iğdır bölgesel düzey deprem tatbikatı, saat 13.18 itibarıyla ilimiz Suveren mevkisinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki bir depremin sıfırıncı dakikasından itibaren Iğdır'da görevi bulunan 23 afet çalışma grubunun katılımıyla icra edilmeye başlanmıştır. Tatbikat kapsamında hazırlanan senaryo gereği AFAD Başkanlığımız, meydana gelen depremin şiddetini Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi ile hesaplayarak tatbikatın seviyesini seviye 2 olarak belirlemiştir. Seviye 2 bölgesel düzeyde desteği gerektiren bir afet durumudur.' dedi."

"Bölge illerin de katılımıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Turan, 'AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı'nda ilimizin destek illeri olarak belirlenen illerden Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan AFAD ekipleri olmak üzere toplam 16 araç ve 80 personeli ile ilimizde şu an aktif olarak görevlendirilmiştir.' ifadelerini kullandı."

Tatbikatın Yönetimi, Kapsamı ve Hedefleri

Turan, tatbikatın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden yönetildiğini belirtti ve uygulamanın kapsamını şu sözlerle açıkladı:

"Sahada fiilen uygulandığı olay sürümlerinde ana çözüm ortağı olan 23 afet çalışma grubunun hepsine olay sürümü tanımlanmış, görev verilmiştir. Bu görevler tatbikat için hazırlanan senaryolarda üretilen toplam 198 olay sürümü, 14 ayrı noktada ve toplam 78 ekip ve 715 personelle icra edilmeye başlanmıştır. Bölgesel ölçekte bu tatbikatın nihai amacı Iğdır'ımızın afetlere hazırlık ve müdahale kapsamındaki kapasitesini arttırmak, Iğdır'ı afete dirençli hale getirmek, destek illerinin olası bir afette görev paylaşımının aktif olarak paylaşılmasını sağlamak, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve özel sektördeki ilgili temsilcilerin, tüm paydaşların afet yönetimi süreçlerine aktif olarak dahil edilmesini sağlamaktır. Tatbikatımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Ülkemizin, milletimizin, bölgemizin her türlü afetten muhafaza olunmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyor ve afete dirençli bir Iğdır ve afete dirençli bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğimizi buradan tüm hemşehrilerimize beyan ediyorum.'"

Tatbikat, bölgesel iş birliği, lojistik ve saha müdahale süreçlerinin sınanması açısından kapsamlı bir prova olarak değerlendirildi; ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunun artırılması hedeflendi.

