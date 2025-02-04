İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda Acıların Ardındaki Birlikteliği Vurguladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Deprem Sonrası Dayanışmayı Vurguladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu"nda önemli ifadeler kullandı. Altun, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan felaketin Türk milletinin dayanışma kabiliyetini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bu özel sempozyumda, felaket sonrası bu kutlu dayanışma ikliminin korunması ve daha fazla gelişerek büyümesi için çabalamak gerektiğini ifade etti.

Felaketten Sonraki Yıkım ve Dayanışma ruhu

Altun, ülkenin karşı karşıya kaldığı "Asrın Felaketi"nde 11 il, 62 ilçe ve 10 bin 190 köyde büyük yıkımlar yaşandığını hatırlatarak, 14 milyon insanın afetten doğrudan etkilendiğini söyledi. Bu yıkımlar sonucunda 53 bin'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

"Bu felaket bize 3 şeyi gösterdi" diyen Altun, milletin dirayetini, devletin gücünü ve millet-devlet birlikteliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, afetten etkilenenlerin acılarının dindirilmesi için kamu kurumlarının hızla mobilize olduğunu belirtti. Deprem bölgesine 75 milyar dolar civarında yatırım yapıldığını ifade etti.

Afet İletişiminin Önemi

Altun, afet iletişimi ile ilgili olarak, doğru bilgi akışının sağlanmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin sağlık ve güvenlik konularında sağlıklı bir bilgi akışının sağlanması ihtiyacını vurguladı. Manipülasyon, mezenformasyon ve dezenformasyonla mücadelede kararlılıkla hareket ettiklerini ekledi.

Altun, İletişim Başkanlığı'nın, CİMER-Deprem Acil uygulaması ile ilgili kurumlarla iletişimi hızlandırmak için kurulan etkili iletişim kanalını duyurdu. Ayrıca, 6 Şubat 2023’ten bu yana ulusal ve uluslararası medya turları düzenlediklerini, Türk halkının dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla çalıştıklarını bildirdi.

Kriz Yönetimi Süreci ve Hazırlıklar

Fahrettin Altun, Türkiye'nin geleceğe yönelik olası kriz senaryolarına karşı hazırlık yapması gerektiğini sözlerine ekledi. Türkiye Yüzyılı vizyonunun her alanda ülkenin güçlenmesini sağladığını belirterek, iletişim süreçlerinin sistematik bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Altun, "Bugün ve yarın, depremler sonrası yeniden yapılanma projelerinin takipçisiyiz" diyerek, bu süreçte Türk toplumunun birlik ve dayanışma ruhunun önemi üzerinde durdu. 6 Şubat anısının unutulmayacağını vurguladı ve millete bir daha böyle acılar yaşatmamasını Allah'tan diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu"da konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu"da konuştu.