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İletişim Başkanlığı Dezenformasyon uyarısı: "Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da ele geçirilen kuru sıkı silahların gerçek cephane gibi gösterilerek paylaşıldığına dikkat çekti. Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz!

Yayın Tarihi: 05.05.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 17:30
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon uyarısı: "Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz"

Son günlerde sosyal medyada İstanbul'da polisin ele geçirdiği kuru sıkı silahların "gerçek cephane" olduğu iddiasıyla paylaşımlar yapılıyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu paylaşımların manipülatif olduğunu ve kamuoyunda tedirginlik oluşturmaya yönelik olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Olay Nedir?

4 Mayıs'ta İstanbul Sarıyer'de motosikletli polis timlerince yapılan uygulamada bir aracın bagajında çeşitli modelde 141 kuru sıkı silah ve çeşitli mühimmat bulundu. Hasdal Kışlası'nda bir dizinin çekiminden geldiği tespit edilen kişiler, çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla serbest bırakıldı.

Manipülasyon Nasıl Yapıldı?

Bahse konu set ekipmanı ile ilgili fotoğrafların kasıtlı biçimde "gerçek cephane" imiş gibi paylaşıldığına dikkat çekildi. Olayın "sığınmacılarla" ilişkilendirilmeye çalışıldığını da belirten İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunda tedirginlik oluşturmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmemeyi ve yetkililerden gelen bilgilere dayanmayı tavsiye etti.

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