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Ilgaz Dağı Doğa Tutkunlarını Büyülüyor

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz, kar kalınlığıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:37
Ilgaz Dağı Doğa Tutkunlarını Büyülüyor

Ilgaz Dağı'nda Kışın Güzellikleri

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bu dönemde doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz, yalnızca kayak tutkunları için değil, aynı zamanda doğa ve fotoğraf tutkunları için de ideal bir gezi rotası haline gelmiş durumda. Karla kaplı manzaralar eşliğinde yürüyüş yaparak doğayı gözlemleme fırsatı bulan ziyaretçiler, temiz havanın tadını çıkartıyor.

Yürüyüşçülerden Sinan Görgülü Açıklıyor

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı tercih eden yürüyüşçülerden Sinan Görgülü, Ilgaz Dağı'nın sunduğu doğal güzelliklerin birçok fotoğrafçıyı cezbettiğini belirtiyor. Kastamonu'nun farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını ifade eden Görgülü, "Özellikle Ilgaz Dağı'ndaki güzellikler, buradaki yürüyüş rotaları bizleri etkiliyor. Arkadaş grubumuzla düzenli olarak milli park sınırları içinde yürüyüşler yaparak kış mevsiminin tadını çıkarıyoruz. Buranın sunduğu birçok güzellik var, takip ettiğimiz yürüyüş rotaları yaban hayatından da izler taşıyor. Bu açıdan baktığımızda görsel açıdan da Ilgaz Dağı'nın ayrı bir değeri var." şeklinde konuştu.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin...

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin...

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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