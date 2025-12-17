DOLAR
Ilgaz Dağı Karla Beyazlandı — Havadan Kartpostallık Görüntüler

Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz Dağı, Çankırı-Kastamonu sınırında havadan görüntülendi; ormanlar ve yaban hayatı karla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:49
Ilgaz Dağı Karla Beyazlandı — Havadan Kartpostallık Görüntüler

Ilgaz Dağı Karla Beyazlandı — Havadan Kartpostallık Görüntüler

Çankırı-Kastamonu sınırında doğa beyaza büründü

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz Dağı, havadan görüntülendi.

Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve "Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkat çeken Ilgaz ormanlarında kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bölge, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

ÇANKIRI-KASTAMONU SINIRINDA YER ALAN ILGAZ DAĞI, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

ÇANKIRI-KASTAMONU SINIRINDA YER ALAN ILGAZ DAĞI, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ. KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERİN ÇIKTIĞI ORMANLAR, DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

ÇANKIRI-KASTAMONU SINIRINDA YER ALAN ILGAZ DAĞI, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

