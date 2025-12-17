Ilgaz Dağı Karla Beyazlandı — Havadan Kartpostallık Görüntüler

Çankırı-Kastamonu sınırında doğa beyaza büründü

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz Dağı, havadan görüntülendi.

Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve "Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkat çeken Ilgaz ormanlarında kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bölge, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

