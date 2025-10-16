İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı

İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Basın Buluşmasını Gerçekleştirdi

İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı nedeniyle Bakırköy'de düzenlenen basın buluşmasında derneğin eğitim çalışmaları, yeni dönem hedefleri ve yürütülecek etkinlikleri kamuoyuyla paylaştı.

Genel Başkan Yusuf Tülün: Cemiyet, Eğitim Hamlesinin Adıdır

Genel Başkan Yusuf Tülün, programa yaptığı açılış konuşmasında 74 yılı geride bırakmanın memnuniyetini dile getirerek, Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşu olarak 75. yılına adım atmaktan onur duyduklarını belirtti.

Tülün, 10 Şubat 1953 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazandıklarını hatırlatarak, cemiyetin rolünü vurguladı: "İlim Yayma Cemiyeti, yalnız bir dernek değildir. O, bu toprakların mayasıyla mayalanmış, medeniyet hamlesinin adı din eğitiminin hasretini çeken gönüllüler hareketidir."

Tülün, kuruluş tarihçesine ilişkin olarak kurucuların 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin ilk imam hatip okulunun açılışına öncülük ettiklerini, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 100'ü aşkın imam hatip lisesini yaptırıp devlete hibe ettiklerini ifade etti.

Eğitim Ağı, Programlar ve Hedefler

Tülün, din eğitiminin sisteme yeniden dahil olduğu dönemlerde imam hatip liseleri açtıklarını, Anadolu'nun yükseköğretimle buluştuğu süreçte yurtlarla öğrencilere barınma ve beslenme imkânı sunduklarını ve bu hizmetin devam ettiğini söyledi.

"Bugün 186 şube, 158 yurt ve 112 eğitim merkeziyle Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gence hizmet vermeye gayret ediyoruz." diye konuşan Tülün, hazırladıkları eğitim, rehberlik ve liderlik programlarıyla dünyayı doğru okuyabilen bilim insanları ve öncüler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tülün, Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanan Marifet Okulu Programının yanı sıra İstanbul'da eğitim, hukuk, tıp ve psikoloji bölümü öğrencilerine yönelik kariyer programlarını Anadolu'ya modellemeye çalıştıklarını aktardı. Ayrıca Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Valide-i Atik Eğitim Merkezi gibi tarihi mekânlarda İslami ilimler ve sosyal bilimlere yönelik ihtisas projelerinin sürdüğünü kaydetti.

Tülün, vakıf tarafından kurulan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin akademik dünyanın önemli kurumlarından biri olarak eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ve cemiyetin diğer kurumlardan gelen taleplere de kayıtsız kalmadığını vurguladı. Ayrıca Arjantin, Makedonya başta olmak üzere uluslararası eğitim ve gençlik çalışmaları için adımlar atıldığını, Afrika ve Asya için altyapı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Yeni dönemde dijital çağın imkânlarını gençlerin hizmetine sunacaklarını söyleyen Tülün, değerlerini bilen, çağını anlayan ve insanlığa katkı sunan bir nesil yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Tarihsel Rol ve Gelecek Vizyonu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 1973'te kurulan vakfın yakın zamanda 50. yılını geride bıraktığını ve deprem bölgesi yoğunluklu okullarda 50. Yıl Kütüphaneleri inşa ettiklerini anlattı. Erdoğan, cemiyetin 75 yıllık ilim yayma geleneğinin ülke tarihi ve sosyal tarihle derin ilişkisi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, hareketi başlatan gönüllülerin milletin zor dönemlerinde önemli katkı sağladığını belirterek, bugün yetişen öğrenciler, burs verilen eğitimciler ve akademisyenlerin bu geleneğin devamına vesile olduğunu söyledi. Vakıf çalışanları ve gelecek nesillerin bu bayrağı daha da yükseğe taşıyacağı mesajını verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damgasını vurma iddiası taşıyan Türkiye Yüzyılı vizyonunda İlim Yayma'nın önemli yapı taşlarından biri olacağını ifade etti.

75. Yıl Etkinlikleri ve Projeler

İlim Yayma Cemiyeti Genel Sekreteri Abdullah Yasir Şahin, 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında bir dizi etkinlik planladıklarını açıkladı. Şahin, düzenlenecek etkinlikler arasında hitabet yarışması, hatıra ormanı projesi, cemiyete hizmet etmiş isimlerle hazırlanan iki ciltlik tarih kitabı, belgesel ve hat sergilerinin yer alacağını bildirdi. Tüm şubelerde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bilal Erdoğan'ın Medya Açıklaması: Savaş Tazminatı ve Uluslararası Baskı

Basın toplantısının ardından medya temsilcileriyle bir araya gelen Bilal Erdoğan, savaşların sonunda tazminat uygulamalarına değindi. Erdoğan, tarihten örnekler vererek, "Burada da soykırım yaptığı sabit olan bir tarafın muhakkak savaş tazminatı ödemesiyle karşı karşıya gelmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, bir değerlendirmede bulunarak: "Yok işte tespit yapılmış, 70 milyar dolarlık inşaat bütçesinden bahsediliyor. Bu 70 milyar doları İsrail'in vermesi gerekir ki İsrail bir daha yıkmasın böyle." dedi ve uluslararası baskının artırılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca İslam dünyasının daha koordineli diplomatik tutum almasının gerekliliğini vurgulayarak Filistinli kardeşlere karşı sorumluluklarının altını çizdi.

Basın buluşması, İlim Yayma Cemiyeti'nin geçmiş 75 yılını değerlendirip, gelecek dönem için eğitim, gençlik ve uluslararası projelere dair yol haritasını paylaşmasıyla sona erdi.

İlim Yayma Cemiyetinin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın buluşmasında, derneğin eğitime yönelik çalışmaları, yeni döneme ilişkin hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı. Programda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (solda), İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün (ortada) ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Sekreteri Abdullah Yasir Şahin (sağda) konuşma yaptı.