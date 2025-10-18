İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi birleştiren İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, 3+ çocuklu aileleri hedefliyor; yönetmelik yakında Resmî Gazete'de yayımlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilmek üzere olan İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, hurda teşviki ile ÖTV indirimini bir araya getirerek milyonlarca ailenin sıfır kilometre yerli otomobil sahibi olmasının önünü açmayı hedefliyor. Program, özellikle çok çocuklu ve dar gelirli aileleri odağına alıyor ve yerli üretimin pazar payını artırmayı amaçlıyor.

Programın Amacı ve Kapsamı

Proje, ailelerin refahını yükseltmeyi ve Türkiye'de üretilen araçların kullanımını artırarak ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca yerli markalara olan talebi artırmak isteyen vatandaşlar, kampanyayı TOGG gibi yerli üretim araçları için de yakından takip ediyor.

Kimler Faydalanacak?

Programdan yararlanma koşulları bakanlık kaynakları tarafından netleştirilmeye başlandı. Buna göre 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileler öncelikli hedef grubunu oluşturuyor. Ayrıca belirli bir yaşın üzerindeki eski aracını hurdaya ayıran vatandaşlar, yeni alacakları araç için sağlanacak teşviklerden faydalanabilecek. Bu destekler Türkiye'de üretilen sıfır kilometre otomobiller ile sınırlı olacak ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla uzun vadeli, düşük faizli kredi imkanları da sunulacak.

ÖTV İndirimi ve Fiyat Düşüşü

Vatandaşların merak ettiği en önemli noktalardan biri, desteklerin araç fiyatlarına yansıma biçimi. Eski aracını hurdaya veren kullanıcılar, yeni araç için belirlenen tutarda bir hurda indirimi elde edecek; bu indirim araçların fabrika çıkış fiyatından düşülecek. Kalan tutar üzerinden uygulanacak olan ÖTV indirimi ile birlikte fiyatın ciddi oranda azalması bekleniyor. İki indirim kaleminin birleşmesiyle sıfır kilometre yerli otomobil fiyatlarının mevcut piyasanın altında olması öngörülüyor.

Ne Zaman Başlayacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, programın teknik altyapısı ve yasal çerçevesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Destek paketine ilişkin yönetmelik ve başvuru takvimi önümüzdeki günlerde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yayınlanacak yönetmelik ile başvuru tarihleri ve prosedürlere ilişkin ayrıntılara ulaşabilecek.

