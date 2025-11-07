İlkadım’da Aydınlatma Hamlesi: Bağdat ve Fatih Sultan Mehmet Caddeleri 2026'da

Başkan İhsan Kurnaz, Kale Mahallesi ziyaretinde Bağdat ve Fatih Sultan Mehmet Caddeleri aydınlatmalarının 2026 proje programında yenileneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:50
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Belediye Meclis Üyeleri Serkan Akyüz, Murat Gürbüz ve Çetin Topsakal ile birlikte Kale Mahallesi Saathane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Sabah namazı sonrasında esnaflarla sohbet eden ve iş yerlerini ziyaret eden Kurnaz, bölgeye yönelik aydınlatma müjdesini verdi.

"Caddeler ışıl ışıl olacak"

Başkan Kurnaz, 2026 proje programı kapsamında Bağdat Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi için yeni aydınlatma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. İlkadım’ın ticari açıdan önemli bu caddelerinin esnafının aydınlatma taleplerinin dikkate alındığını belirtti.

Kurnaz, mahalle ziyaretlerinin talep ve önerileri dinlemek, istişarede bulunmak amacıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Gazi Caddesi aydınlatma projesine benzer şekilde, Bağdat ve Fatih Sultan Mehmet Caddelerinin de daha modern aydınlatma sistemleriyle donatılacağını söyledi.

Başkan Kurnaz sözlerini, "Projemizin şehrimize, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde tamamladı.

