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İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerine Gelişim Raporu Verilecek

MEB, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu uygulamasını başlatıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:45
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerine Gelişim Raporu Verilecek

MEB'ten Yenilik: Gelişim Raporu Uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verileceğini duyurdu. Bu yeni uygulama ile öğrencilerin eğitim süreçleri daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Gelişim Raporunun İçeriği Nedir?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelişim raporları, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri ile birlikte öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerini dikkate alacak. Böylece, öğrencilerin başarıları ve gelişimleri daha iyi bir şekilde izlenebilecek.

Velilere Rehberlik Sağlanacak

Gelişim raporları sayesinde velilere, çocuklarının kaydettiği ilerleme hakkında detaylı rehberlik sağlanacak. Raporlarda ayrıca, öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacak.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları, 17 Ocak tarihinde başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Raporlar, e-Okul sistemi üzerinden de velilerin erişimine açılacak.

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