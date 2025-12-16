DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.887,07 0,34%
BITCOIN
3.680.643,71 -0,38%

İlkokul Öğrencisi Sarp Arel Güvenç 3 Altın Madalya Kazandı

Halıdere İlkokulu öğrencisi Sarp Arel Güvenç, SEAMO ve FERMAT ulusal turlarında 3 altın madalya kazandı; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından tebrik edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:12
İlkokul Öğrencisi Sarp Arel Güvenç 3 Altın Madalya Kazandı

İlkokul Öğrencisi Sarp Arel Güvenç 3 Altın Madalya Kazandı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarında 3 altın madalya kazanan ilkokul öğrencisi Sarp Arel Güvenç ve ailesini makamında ağırladı.

Başarıyı getiren yarışmalar

Halıdere İlkokulu öğrencisi Sarp Arel Güvenç, Güneydoğu Asya Matematik Olimpiyatları (SEAMO) ve FERMAT Matematik Olimpiyatlarının ulusal turunda gösterdiği performansla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Belediye Başkanı'ndan tebrik

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezer, Sarp Arel’in Kocaeli ve Gölcük’ü başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Sezer, başarıda emeği geçen aileye ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Sarp Arel’in azim ve yeteneği ile daha nice başarıya imza atacağına yürekten inanıyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Aileden teşekkür

Güvenç ve ailesi de desteklerinden dolayı Başkan Sezer'e teşekkür etti.

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI ALİ YILDIRIM SEZER, ULUSAL VE ULUSLARARASI MATEMATİK OLİMPİYATLARINDA 3...

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI ALİ YILDIRIM SEZER, ULUSAL VE ULUSLARARASI MATEMATİK OLİMPİYATLARINDA 3 ALTIN MADALYA KAZANAN İLKOKUL ÖĞRENCİSİ SARP AREL GÜVENÇ'İ AĞIRLADI.

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI ALİ YILDIRIM SEZER, ULUSAL VE ULUSLARARASI MATEMATİK OLİMPİYATLARINDA 3...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi