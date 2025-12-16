İlkokul Öğrencisi Sarp Arel Güvenç 3 Altın Madalya Kazandı
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarında 3 altın madalya kazanan ilkokul öğrencisi Sarp Arel Güvenç ve ailesini makamında ağırladı.
Başarıyı getiren yarışmalar
Halıdere İlkokulu öğrencisi Sarp Arel Güvenç, Güneydoğu Asya Matematik Olimpiyatları (SEAMO) ve FERMAT Matematik Olimpiyatlarının ulusal turunda gösterdiği performansla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Belediye Başkanı'ndan tebrik
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezer, Sarp Arel’in Kocaeli ve Gölcük’ü başarıyla temsil ettiğini belirtti.
Sezer, başarıda emeği geçen aileye ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Sarp Arel’in azim ve yeteneği ile daha nice başarıya imza atacağına yürekten inanıyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadesini kullandı.
Aileden teşekkür
Güvenç ve ailesi de desteklerinden dolayı Başkan Sezer'e teşekkür etti.
