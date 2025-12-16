İlkokul Öğrencisi Sarp Arel Güvenç 3 Altın Madalya Kazandı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarında 3 altın madalya kazanan ilkokul öğrencisi Sarp Arel Güvenç ve ailesini makamında ağırladı.

Başarıyı getiren yarışmalar

Halıdere İlkokulu öğrencisi Sarp Arel Güvenç, Güneydoğu Asya Matematik Olimpiyatları (SEAMO) ve FERMAT Matematik Olimpiyatlarının ulusal turunda gösterdiği performansla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Belediye Başkanı'ndan tebrik

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezer, Sarp Arel’in Kocaeli ve Gölcük’ü başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Sezer, başarıda emeği geçen aileye ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Sarp Arel’in azim ve yeteneği ile daha nice başarıya imza atacağına yürekten inanıyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Aileden teşekkür

Güvenç ve ailesi de desteklerinden dolayı Başkan Sezer'e teşekkür etti.

