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İmam Hatip Liselerinde Afet ve İnsani Yardım Farkındalığı Eğitimi Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği eğitim programının kapanış etkinliği, afet bilinci için önemli bir adım atıldı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:26
İmam Hatip Liselerinde Afet ve İnsani Yardım Farkındalığı Eğitimi Kapanış Programı Gerçekleştirildi

İmam Hatip Liselerinde Afet ve İnsani Yardım Farkındalığı Eğitimi Kapanış Programı!

Türkiye Diyanet Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğiyle organize edilen "İmam Hatip Liselerinde Afet ve İnsani Yardım Farkındalığı Eğitimi" programının kapanış etkinliği, Altındağ Şehit Mustafa Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Turan: Eğitimlerin Önemi Büyük!

Etkinliğe katılan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin aldıkları eğitimin değerinin altını çizdi. Turan, "Çok kıymetli bir eğitimden geçtiniz. Peygamber Efendimiz diyor ya, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Böyle bir durumda en azından ne yapacağını ve nasıl yardıma koşacağını bilen ekibimiz var." dedi.

Yarışma Ödülleri Dağıtıldı

Kapanış programı sonrasında düzenlenen afet ve ilk yardım bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere İzani Turan ödüllerini takdim etti. Eğitim kapsamında, afet tanımlarından Türkiye'deki yaygın doğal afetlere kadar birçok konu detaylı bir şekilde öğrencilere aktarıldı.

Uygulamalı Eğitimle Bilinçlenme

Programın ardından okul bahçesinde kurulan stantta, arama kurtarma ekipmanları öğrencilere tanıtılarak, teorik bilgilere uygulamalı olarak destek sağlandı. Böylece, gençlerin afetlerle ilgili bilinçlenmesi hedeflendi.

Bu tür eğitimler, genç neslin afet bilinci geliştirmesi ve toplum olma gerekliliğini anlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "İmam Hatip...

Türkiye Diyanet Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "İmam Hatip Liselerinde Afet ve İnsani Yardım Farkındalığı Eğitimi" programının kapanış etkinliği Altındağ Şehit Mustafa Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "İmam Hatip...

Türkiye Diyanet Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "İmam Hatip Liselerinde Afet ve İnsani Yardım Farkındalığı Eğitimi" programının kapanış etkinliği Altındağ Şehit Mustafa Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

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