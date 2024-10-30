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İmamoğlu Bursa'da STK Buluşmasında Önemli Açıklamalarda Bulundu

İmamoğlu, Bursa'da STK buluşmasında turizm ve iş birliği üzerine önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:42
İmamoğlu Bursa'da STK Buluşmasında Önemli Açıklamalarda Bulundu

İmamoğlu, Bursa'da Sivil Toplu Kuruluşları Buluşmasına Katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ekrem İmamoğlu, Bursa'da düzenlenen Sivil Toplu Kuruluşları (STK) buluşmasında önemli mesajlar verdi.

Birlikte Çalışmanın Önemi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, İmamoğlu, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte çalıştıklarını belirterek, bu iki kentin tarihsel bağlarına dikkat çekti. İmamoğlu, "Bursa ve İstanbul aynı tarihi paylaşıyor; her ikisi de Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. Bu durum sadece fırsatlarımızı değil, tehditlerimizi de gündeme getiriyor. Deprem, her iki şehir için de kritik bir mesele. Bu konuda çözüm yolları geliştirmek için iş birliği yapacağız." şeklinde konuştu.

Bursa'nın Turizmini Geliştirmek

İmamoğlu, Bursa'nın turizmini canlandırma çabalarının öneminden de bahsederek, "İstanbul'dan Bursa'ya turist akışını artırmak için stratejiler geliştireceğiz. Amacımız, Bursa'ya yılda 250 bin ek turist kazandırarak 17 binin üzerinde yeni istihdam sağlamaktır." ifadesinde bulundu. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadın girişimciliği ve istihdamı artırma yönünde önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Marmara Bölgesi'nin Stratejik Önemi

Marmara'nın Türkiye'nin stratejik bir bölgesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Marmara Bölgesi, Türkiye'nin 30 milyon insanına ev sahipliği yapmaktadır ve ülke ekonomisinin %65'ini temsil ediyor. Dolayısıyla burada atılacak her doğru adım, Türkiye'nin müreffeh geleceği açısından son derece değerlidir." şeklinde konuştu.

Proje İş Birlikleri

Mustafa Bozbey de STK'lerin kentler için ne denli önemli olduğuna değinerek, birlikte birçok projede yer alacaklarını ifade etti. İmamoğlu, programı kapsamında Bozbey ile de görüşmelerde bulundu. Ardından Kapalı Çarşı ve Koza Han'da esnafı ziyaret eden, Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret etti ve jandarma personelinin nöbet değişimini izledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'da Sivil Toplu Kuruluşları (STK) buluşmasına katıldı. İmamoğlu, programda konuşma yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'da Sivil Toplu Kuruluşları (STK) buluşmasına katıldı. İmamoğlu, programda konuşma yaptı.

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