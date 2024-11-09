İmamoğlu’na Hatay Vali ve Belediye Başkanı’ndan Sert Yanıt

İmamoğlu'nun İddialarına Cevap Geldi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, "Bugün biz buraya geldik diye şehrin Valisi de Büyükşehir Belediye Başkanı da izne çıktı" şeklindeki ifadelerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten yanıt geldi.

Vali Masatlı'nın Açıklaması

Vali Masatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herkes kendi işine bakmalı” diyerek yanıt verdi. Masatlı, İmamoğlu’nun açıklamalarının, deprem sonrası çalışan bir idareciye yakışmadığını belirtti.

“Bölgeye ara sıra siyaset yapmak ve deprem turisti olarak gelen bir zat, bugün şahsıma yönelik yalan ve yanlış ifadelerde bulunmuştur.” diyen Masatlı, aktif olarak hizmet ettiğini ve Hatay'ın iyileşmesi için durmaksızın çalıştığını vurguladı.

Masatlı ayrıca, “Aziz milletimiz, kimin hangi koşullarda kaçamak işler yaptığını ve sorumluluklarından kaçtığını çok iyi bilmektedir.” ifadesini kullandı.

Başkan Öntürk’ten Cevap

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, İmamoğlu’na yanıt verdi. Öntürk, “Ekrem İmamoğlu Bey beni kendinizle karıştırdınız zannediyorum.” dedi ve Hatay'da olduğunu belirtti.

Öntürk, “Ne Roma ne Paris ne Londra ne de dünyanın farklı bir yerinde bambaşka gündemler peşindeyim. Hatayspor'umuzun maçını hemşehrilerimle izledim.” ifadeleriyle dikkat çekti.

“Gecem gündüzümle Hatay’ımdayım.” diyerek Hatay’a olan bağlılığını dile getirdi.