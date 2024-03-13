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İmamoğlu'ndan ulaşılabilir İstanbul proje tanıtımı: İstanbulkart müjdesi ve daha fazlası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşılabilir İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren İstanbulkart'ta yenilikler, iş arayanlara ücretsiz ulaşım imkanı ve metro çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:00
İmamoğlu'ndan ulaşılabilir İstanbul proje tanıtımı: İstanbulkart müjdesi ve daha fazlası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşılabilir İstanbul Proje Tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbullulara İstanbulkart ile ilgili müjde veren İmamoğlu, kalan bakiyelerin bir sonraki aya aktarılacağını ve tek asgari ücretle geçinenlere nakdi destek sağlanacağını duyurdu. Ayrıca, İBB'nin istihdam ofislerinde iş başvurusunda bulunanlara 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım imkanı tanınacağını belirtti.

İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

İstanbul Trafiği: Ulaşımın uzmanlık ve liyakatin önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İstanbul'un trafiğinin uzun yıllar siyasi yönelmelere bağlı olarak zarar gördüğünü belirtti. Ancak göreve geldiklerinden bu yana yapılan çalışmalarla trafik yoğunluğunun azaldığını ve İstanbul'un sürdürülebilir kentler sıralamasında daha yükseklere çıkarılacağını ifade etti.

Metro: İmamoğlu, göreve geldiklerinde bitirilen diye duyurulan metroların büyük oranda inşaat halinde olduğunu ve birçoğunun henüz başlanmadığını belirtti. Ancak yapılan planlamalar ve çalışmalarla metro hatlarının hızla tamamlanıp açılacağını dile getirdi.

Taksi Sistemi: İstanbul'a yakışan bir taksi sistemi oluşturacaklarını ve şoförlerin özlük haklarını güvence altına alacaklarını söyledi.

İstihdam: İş bulma umudunun azaldığı bir dönemde İstanbul'da bölgesel istihdam ofisleri açtıklarını ve iş başvurusunda bulunanlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

İstanbulkart: İmamoğlu, abonman İstanbulkart kullananların kalan bakiyelerini bir sonraki aya aktarma olanağı sunacaklarını ve tek asgari ücretle geçinen hanelere nakdi destek sağlayacaklarını belirtti.

İmamoğlu ayrıca, İBB'nin yaptığı ve planladığı projelere yönelik eleştirilerde bulunarak, yapılan işlerin halka hizmet etmesi gerektiğini ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

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