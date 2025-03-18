İmamoğlu'nun Diploma İddialarında Yeni Gelişme: KKTC Üniversitesi Kurucu Ortağı İfade Verdi

İmamoğlu'nun Sahte Diploma Soruşturmasında Flaman Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu ortağı Özalp Tozan 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Özalp Tozan'ın İfadesi

Tozan, 1986'da üniversiteyi kurduktan sonra, University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanarak, Southeastern Üniversitesi ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Ülkeye kayıt olan öğrencilerin Türkiye'de denkliğinin olmadığını vurgulayan Tozan, şunları kaydetti:

“Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur.”

Tozan, öğrencilerine üniversitenin Amerika'daki diplomasının geçerliliği hakkında doğru bilgiler verdiğini, kendi döneminde üniversitenin kendi başına mezuniyet diploması basmadığını ifade etti. Ayrıca, diplomanın verilmesinin Southeastern Üniversitesi rektörüne bağlı olduğunu belirtti.

Açıklamaların Arkasındaki Detaylar

İfadelerinde, İmamoğlu'nu neden bilgi alınacak kişiler listesine yazdığını bilmediğini söyleyen Tozan, o dönemde İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan kimseyi tanımadığını aktardı. “Girne Amerikan Üniversitesi bir vakıf üniversitesi değil, özel şirket üniversitesidir,” diyen Tozan, geçiş işlemlerinin yalnızca tanınan kurumlar arasında yapılabileceği konusunda da netlik sağladı.

Soruşturmanın Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasına dair sahtecilik iddialarını araştırmak amacıyla soruşturma başlatmıştı. İddiaların merkezinde, Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı raporda diplomasının geçerliliği ile ilgili tespitler yer almakta. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden, tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini talep etti.

Soruşturma devam ederken, İmamoğlu'nun 5 Mart'ta ifadesinin alındığı da bildirildi. Özellikle KKTC'deki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı üzerinde durulmakta, ve tanımayan üniversiteler ile yapılan geçiş işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı araştırılmaktadır.