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İmar Planlarına Erişim Artık 'E-Plan Otomasyon Sistemleri' ile Mümkün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planlarına dijital erişim sağlamak için 'E-Plan Otomasyon Sistemleri' uygulamasını tanıttı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:21
İmar Planlarına Erişim Artık 'E-Plan Otomasyon Sistemleri' ile Mümkün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planlarına erişimin artık 'E-Plan Otomasyon Sistemleri' uygulaması sayesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlık, bu yeni sistem ile tüm imar planlarının dijital ortamda arşivlendiğini ve kullanıcıların internet üzerinden askıdaki ve yürürlükteki imar planlarına ulaşabileceklerini açıkladı. Ayrıca, parsel sahipleri e-Devlet üzerinden güncellemeler hakkında bilgilendirilecek.

Sistemin kurumsal kullanıcı sayısı 25 bin'in üzerinde, kayıtlı mekansal plan sayısı ise 250 bin'in üzerinde bulunuyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan, uygulama ile Türkiye genelindeki tüm imar planları ile ilgili bilgilerin, hem internet hem de mobil uygulama aracılığıyla erişilebilir hale getirildiğini belirtti.

Alan, parsel maliklerinin plan değişiklikleri hakkında e-Devlet kapısı üzerinden bilgi alabileceği ve itiraz başvurularını da aynı yolla yapabileceğini vurguladı. 'E-Plan Otomasyon Sistemi'nin, akıllı şehir uygulamaları için önemli bir altlık sağlayacağını ve şeffaf bilgi erişimi sunacağını ifade etti.

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