İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: İkizce ve Battalgazi’de çözüm ve takip sürüyor

İkizce ziyaretinde projeler ve altyapı çalışmaları

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İkizce’de muhtarlarla bir araya gelerek bölgedeki yeni yerleşim alanları ve yürütülen projelerin son durumunu değerlendirdi.

Toplantıda TOKİ tarafından inşa edilen konutların ilerleyişi ile yapım süreci devam eden Cem Evi, spor salonu ve sosyal tesisler ele alındı. Ölmeztoprak, projelerin takvime uygun ilerlemesi için sahada takiplerin sürdüğünü belirtti.

Toplantı gündeminde ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ sorumluluğunda yürütülen yol ve dolgu çalışmaları yer aldı. Artan nüfus ile birlikte ulaşım ihtiyacının büyüdüğünü vurgulayan Ölmeztoprak, yeni sefer planları oluşturulması ve mevcut saatlerde düzenlemeye gidilmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını aktardı.

Seyituşağı, Koçdere, Kozdere, Haçova ve Atalar mahallelerinde ihtiyaç haline gelen Aile Sağlık Merkezi ve Taziye Evi projelerinin de yakından takip edildiğini söyleyen Ölmeztoprak, "Güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanmaları için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Muhtarlar Derneği toplantısı

Ölmeztoprak, Battalgazi Muhtarlar Derneği’nin davetiyle muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki devam eden çalışmalar hakkında değerlendirme yaptı. Muhtarların sahadaki en önemli rehberler olduğuna dikkat çeken Milletvekili, mahalle ihtiyaçlarının yerinde tespiti ve hızlı çözüme ulaşmada koordinasyonun önemini vurguladı.

Battalgazi genelinde yürütülen iyileştirme, onarım ve yeniden inşa çalışmalarının önemine değinen Ölmeztoprak, vatandaşlardan gelen taleplerin her birinin kıymetli olduğunu belirtti ve şehri ortak akıl ve birlik anlayışıyla geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK: "MALATYA’MIZ İÇİN ÇÖZÜM VE TAKİP İÇERİSİNDEYİZ"