İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: İkizce ve Battalgazi’de çözüm ve takip sürüyor

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İkizce ve Battalgazi’de muhtarlarla projeleri, yatırımları ve ulaşım düzenlemelerini yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:42
İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: İkizce ve Battalgazi’de çözüm ve takip sürüyor

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: İkizce ve Battalgazi’de çözüm ve takip sürüyor

İkizce ziyaretinde projeler ve altyapı çalışmaları

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İkizce’de muhtarlarla bir araya gelerek bölgedeki yeni yerleşim alanları ve yürütülen projelerin son durumunu değerlendirdi.

Toplantıda TOKİ tarafından inşa edilen konutların ilerleyişi ile yapım süreci devam eden Cem Evi, spor salonu ve sosyal tesisler ele alındı. Ölmeztoprak, projelerin takvime uygun ilerlemesi için sahada takiplerin sürdüğünü belirtti.

Toplantı gündeminde ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ sorumluluğunda yürütülen yol ve dolgu çalışmaları yer aldı. Artan nüfus ile birlikte ulaşım ihtiyacının büyüdüğünü vurgulayan Ölmeztoprak, yeni sefer planları oluşturulması ve mevcut saatlerde düzenlemeye gidilmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını aktardı.

Seyituşağı, Koçdere, Kozdere, Haçova ve Atalar mahallelerinde ihtiyaç haline gelen Aile Sağlık Merkezi ve Taziye Evi projelerinin de yakından takip edildiğini söyleyen Ölmeztoprak, "Güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanmaları için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Muhtarlar Derneği toplantısı

Ölmeztoprak, Battalgazi Muhtarlar Derneği’nin davetiyle muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki devam eden çalışmalar hakkında değerlendirme yaptı. Muhtarların sahadaki en önemli rehberler olduğuna dikkat çeken Milletvekili, mahalle ihtiyaçlarının yerinde tespiti ve hızlı çözüme ulaşmada koordinasyonun önemini vurguladı.

Battalgazi genelinde yürütülen iyileştirme, onarım ve yeniden inşa çalışmalarının önemine değinen Ölmeztoprak, vatandaşlardan gelen taleplerin her birinin kıymetli olduğunu belirtti ve şehri ortak akıl ve birlik anlayışıyla geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK: "MALATYA’MIZ İÇİN ÇÖZÜM VE TAKİP İÇERİSİNDEYİZ"

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK: "MALATYA’MIZ İÇİN ÇÖZÜM VE TAKİP İÇERİSİNDEYİZ"

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK: "MALATYA’MIZ İÇİN ÇÖZÜM VE TAKİP İÇERİSİNDEYİZ"

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama
7
Gölgede Bir Yer Sergisi Düzce Üniversitesi'nde — Özkan Işık

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde