İnebolu'dan Kastamonu'ya Tarihi Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Devam Ediyor

Kurtuluş Savaşı'nın tarihi güzergahı olan 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, İnebolu'dan başlayarak Kastamonu'ya ulaşma hedefiyle devam ediyor. Etkinlik, ikinci gününde katılımcıları bir araya getirmeye devam ediyor.

Yürüyüş, İnebolu Türk Ocakları önünden dün sabah başladı ve ilk gün Çuha Doruğu mevkisinde sona erdi. Burada yer alan yürüyüşçüler, çeşitli etkinlikler ve kamp aktiviteleri düzenleyerek keyifli anlar yaşadılar.

Bugün sabah saatlerinde tekrar yola çıkan yürüyüşçüler, Küre ilçesindeki Ecevit Hanı'na ulaştılar. Şu ana kadar 45 kilometrelik bir mesafeyi kat eden katılımcılar, bu akşam burada kamp yapacak.

Yarın ise katılımcılar, Seydiler ilçesindeki Halkacılar Yaylası'nda konaklayacaklar. Yürüyüşün güzergahı, tarihi ve manevi bir bağ taşıyor.

Yürüyüşün Anlamı ve Önemi

Küre Belediye Başkanı Salih Turan, yürüyüş hakkında yaptığı açıklamada, "İstiklal Yolu'nun önemine dikkat çekmek istiyoruz. Bu yol İnebolu'dan başlayarak Ankara'ya kadar uzanıyor. Dedelerimizin bu yolda cephane taşımış olmaları, buranın önemini artırıyor." dedi.

Ek olarak, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, yürüyüşün 2001 yılından bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Güzel bir havada yürüyüşümüz devam ediyor. 100 yıl önce ninelerimiz ve dedelerimiz burada cephane taşımışlardı. Biz de bu ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. Geçmişini bilmeyen milletler geleceğini şekillendiremezler." şeklinde konuştu.

Yürüyüş, 12 Haziran Perşembe günü Kastamonu'da son bulacak.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" ikinci gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden yola koyulan yürüyüşçüler, Küre ilçesindeki Ecevit Hanı'na ulaştı. Yürüyüşün 45 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, bu gece burada kamp yapacak.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" ikinci gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden yola koyulan yürüyüşçüler, Küre ilçesindeki Ecevit Hanı'na ulaştı. Yürüyüşün 45 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, bu gece burada kamp yapacak.