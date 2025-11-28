İnegöl'de 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüs Sürücüsü 10 km Kovalamacayla Yakalandı

Olayın özeti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 16 JLB 37 plakalı minibüsün sürücüsü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Operasyonda sürücünün yaya olarak kaçmaya devam etmesi ve polis ekiplerinin peşinden koşması dikkat çekti.

Kovalamaca ve yakalama

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine 16 JLB 37 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı; destek ekiplerinin katılmasıyla süren takip yaklaşık 10 kilometre devam etti. Takip sonunda aracın önü kesilerek durduruldu, araçtan inen sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan sürücü B.A. (22) olarak tespit edildi.

Uygulanan cezalar

Yapılan alkol testinde sürücünün 0.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye uygulanan cezalar şunlar oldu: Alkollü araç kullanmaktan 9.267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18.678 TL, muayenesiz 2. kez araç kullanmaktan 4.167 TL ve ters yönde seyretmekten 9.267 TL. Araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Sürücünün savunması

Polis ekiplerine konuşan sürücü Batuhan A., 'Vallahi Fuat abiye yarın ormandan odun getirecektim, mazot almaya gittim. Ehliyetim yok abi' dedi. Batuhan A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

