İnegöl'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Kaçan 15 Yaşındaki Yiğit Dağ Aranıyor

Bursa İnegöl'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nden kaçan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yiğit Dağ, jandarma ve 100 kişilik ekiplerle kırsalda ve havadan aranıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 00:27
Jandarma liderliğinde 100 kişilik ekip kırsalda arama yürütüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinden ayrılan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yiğit Dağ, bugün saat 18.00 sıralarında kurumdan kaçtı. Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesindeki merkezde meydana geldi.

Kurum yetkilileri çevrede arama yaptı ancak başarılı olamadı ve durum Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Jandarma komutanlığı nezaretinde yürütülen çalışmalara AFAD, İNDAK ve ANDA arama kurtarma ekipleri de katıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi, kırsal alanlar ve yollar üzerinde arama yapıyor.

Arama çalışmalarında termal dron ile havadan tarama yapılırken, bölgede eğitimli köpekler de görev alıyor. Ekiplerin operasyonu şu ana dek 5 saattir sürüyor.

