İnfertilite Tedavisinde Erken Başvuru Uyarısı — Op. Dr. Sedat Baylar

Çocuk sahibi olmak isteyen ancak doğal yollarla gebelik elde edemeyen çiftlerde infertilite oranı giderek artıyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar, infertilitenin bir hastalık olmayıp tedavi edilebilir bir durum olduğunu vurgulayarak çiftleri gecikmeden başvuru konusunda uyardı.

Nedenleri ve Yaygın Faktörler

Op. Dr. Sedat Baylar, toplumda her 6-7 çiftten birinde infertilite görüldüğünü belirterek hem kadın hem de erkek kaynaklı birçok faktörün gebeliği zorlaştırabileceğini anlattı. En yaygın nedenler arasında hormonal bozukluklar, yumurtlama problemleri, tüplerin tıkalı olması, endometriozis, ileri yaş ile erkeklerde sperm sayısı veya hareketliliğinin düşüklüğü bulunuyor.

Kişiye Özel Tedavi ve Destek

Baylar, tedavinin başarısının doğru tanı ve kişiye özel planlama ile arttığını belirtti: "İnfertilite, çoğu çift için duygusal olarak yorucu bir süreçtir. Bu nedenle hem tıbbi hem psikolojik olarak çiftlerin yanında olmak çok önemlidir. Önce detaylı bir değerlendirme yapıyor, ardından çiftin durumuna göre en etkili tedavi yöntemini belirliyoruz."

Uygulanan yöntemler arasında yumurtlama tedavileri, aşılama (IUI) ve tüp bebek (IVF) yer alıyor ve çiftin durumuna göre başarıyla uygulanabiliyor.

Ne Zaman Uzmana Başvurulmalı?

Op. Dr. Baylar, başvuru zamanıyla ilgili net bir kılavuz sundu: 35 yaş altında bir yıl, 35 yaş üzerinde ise altı ay düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşmazsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

Yaşam Tarzı ve Risk Faktörleri

Ayrıca Baylar, sigara kullanımı, fazla kilo, düzensiz beslenme ve stresin hem kadın hem de erkek fertilitesini olumsuz etkilediğini belirterek, yaşam tarzı değişikliklerinin tedavide önemli rol oynadığını söyledi.

