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İngiliz Çiftçiler, Veraset Vergisine Tepki İçin Londra Sokaklarına Çıktı

İngiltere'de çiftçiler, hükümetin getirdiği veraset vergisini protesto etmek için traktörleriyle Londra'yı trafiğe kapattı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:11
İngiliz Çiftçiler, Veraset Vergisine Tepki İçin Londra Sokaklarına Çıktı

İngiliz Çiftçiler, Veraset Vergisine İsyan Etti

İngiltere'de hükümetin çiftçilere yönelik getirdiği veraset vergisine karşı çıkan çiftçiler, traktörleriyle Londra'nın merkezinde büyük bir protesto gerçekleştirdi. Çiftçiler, Whitehall Caddesi'ni trafiğe kapatarak, hükümete seslerini duyurmayı başardı.

Traktörlerle Dolu Sokaklar

Başbakanlık, bakanlıklar ve parlamentonun bulunduğu bölgede toplanan çiftçiler, traktörlerine asılan dikkat çekici pankartlarla tepkilerini gösterdiler. Pankartlarda, "Çiftçilik katili Keir Stalin", "İngiliz çiftçilerini koru" ve "Britanyalılar! Ülkenizin Britanyalı çiftçilere ihtiyacı var" ifadeleri yer aldı.

Vergi Yükü ve Gelecek Korkusu

AA muhabirine açıklamalarda bulunan çiftçilerden Ed Mason, yeni vergi ile birlikte sıkıntı çektiklerini belirtti. Mason, "Bir geleceğimiz olmayacak. Sahip olduğumuz arsaların dörtte birini satmamız gerekecek. Bu durum, işimizi daha az kârlı hale getiriyor" dedi.

Mason, satış fiyatlarının giderek düştüğünü ve destek almadıkları için daha fazla vergi ödemek zorunda kaldıklarını belirterek, bu durumun çiftçiler için katlanılmaz hale geldiğini ifade etti.

İthalat Sorunu ve Kriz İddiaları

Çiftçiler, artan ithalat nedeniyle kendi ürünlerini satmanın giderek zorlaştığını dile getirdiler. Jack MacIntosh ise, "İngiltere daha fazla ithal ürün aldıkça, bizim ürünlerimizi satmak daha da zor hale geliyor. Tahıldan süte, yumurtadan ete her alanda istediğimiz fiyatı bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

Farage'dan Destek ve Protesto Çağrısı

Protestoya katılan Reform UK partisi lideri Nigel Farage, çiftçilere yaptığı konuşmada onların yanında olduklarını ifade ederek, "Eğer gelecek seçimde kazanırsak, bu kararı geri alma sözü veriyoruz" dedi. Protestoların barışçıl bir şekilde yapılmasının önemine de vurgu yapan Farage, "Fransız kültürü gibi radikal eylemlere yönelmeyin" ifadelerini kullandı.

Vergi Planları ve Eleştiriler

Hükümetin, ekimde açıkladığı bütçeye göre, tarımsal üretim amacıyla kullanılan 1 milyon sterlinin üzerindeki taşınır ve taşınmazların miras yoluyla el değiştirmesi durumunda yüzde 20 vergi alınması planlanıyor. Bu verginin Nisan 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Farage, veraset vergisinin "ölüm vergisi" olarak tanımlanmasının ahlaksız olduğunu vurguladı.

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