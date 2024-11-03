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İngiltere'de 237 Gazeteci, BBC'ye Gazze'de Tarafsızlık Çağrısında Bulundu

237 basın mensubu, BBC'den Gazze'deki haberlerde tarafsızlık istedi. Mektup, görmezden gelen uygulamalara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 00:56
İngiltere'de 237 Gazeteci, BBC'ye Gazze'de Tarafsızlık Çağrısında Bulundu

İngiltere'de Gazetecilerden BBC'ye Tarafsızlık Çağrısı

İngiltere'de 237 basın mensubu, özellikle BBC çalışanlarından 101'inin de yer aldığı bir grup, BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye bir mektup yazarak Gazze konulu haberlerde tarafsızlık talep etti.

Gazze Konusunda Tarafsızlık Eleştirisi

Independent gazetesinde yer alan habere göre, gazeteciler, mektupta Gazze ile ilgili haberlerde İsrail yanlısı bir yaklaşım olduğuna dair eleştirilerini dile getirdi.

Uygulama Önerileri ve İstenen Adımlar

Mektup imzacıları, BBC'ye belirli önlemler alarak, İsrail'in Gazze'ye yabancı gazetecileri kabul etmediğini hatırlatarak, şu önerilerde bulundu:

  • İsrail'in iddialarını destekleyecek yeterli kanıt bulunmadığına vurgu yapmak.
  • İsrail'in suçlu olduğu durumları manşetlerde açıkça belirtmek.
  • Gazze haberi yaparken, Ekim 2023 öncesi olayların bağlamını dahil etmek.
  • İsrailli siyasi ve askeri yetkililere zorlayıcı sorular yöneltmek.

Diğer Yayıncılara da Çağrı

Mektup, yalnızca BBC’ye değil, aynı zamanda ITV ve Sky gibi diğer önemli İngiliz yayın kuruluşlarına da benzer bir çağrı yapıldığını belirtti.

Açıklama ve Yanıt

BBC tarafından yapılan açıklamada, Gazze içeriklerinin, kutuplaştırıcı etkisi nedeniyle haberleştirilmesi zor konular arasında olduğu ifade edildi. Gazetecilik standartlarının yüksek bir şekilde uygulandığına dikkat çekildi.

İmzacıların Gözlemleri

İmzacı bir gazeteci, Hind Receb isimli 6 yaşındaki bir çocuğun yardım çağrısı sonrası hayatını kaybettiği bir başlıkla ilgili, "Bu tanrının işi değildi. Faili İsrail. Bu yüzden bu durum açıkça belirtilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Baskı ne olursa olsun gerçekleri aktarma gerekliliğine inanan başka bir imzacı ise, "Filistinliler her zaman güvenilir olmayan kaynaklar olarak görülürken, İsrail ordusunun açıklamaları sürekli bir şekilde aktarılıyor." dedi.

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İngiltere'de 237 Gazeteci, BBC'ye Gazze'de Tarafsızlık Çağrısında Bulundu

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