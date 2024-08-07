İngiltere'de Aşırı Sağcıların Şiddet Eylemleri Sonrası Hapis Cezaları

İngiltere'de Aşırı Sağın Şiddet Eylemleri Hapis Cezasıyla Sonuçlandı

Aşırı sağ grupların ülke genelinde gerçekleştirdiği şiddet eylemleri sonucu üç kişi hapis cezasına çarptırıldı. Yargı süreci, Liverpool Ceza Mahkemesi'nde başladı ve üç eylemciye toplamda 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verildi.

Derek Drummond'un Cezası

Derek Drummond, 58 yaşında ve Southport'ta Müslüman toplumu hakkında "son derece ırkçı sloganlar" atan bir grup içinde yer almıştı. Yargıç Andrew Menary, Drummond'un olay anındaki davranışlarının görüntülerinin düşündürücü olduğunu belirterek, "Bu kişinin azmettirici olup olmadığını kesin bilemiyorum, ama çoğu zaman ön cephedeydi" dedi. Drummond, bu sebeple 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer Eylemcilerin Cezaları

İkinci bir duruşmada, Declan Geiran (29), şiddet içeren kargaşa ve polis aracını kundaklama suçlarından 2 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Liam James Riley (40) ise, halk arasında taş ve tuğla atarak bir dükkanın camını kırdığı için 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gözaltına Alınan Diğer Kişiler

Southport'taki olaylarla bağlantılı olarak 18 yaşındaki James Nelson da Manchester Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adaletin Mesajı

İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetleri'nden Jonathan Egan, üç kişinin eylemlerinin toplumda panik ve kargaşaya yol açtığını belirtti. "Bu cezalar, sadece buzdağının görünen kısmıdır. Üçlü, artık adaletten kaçamayacaklarını gördüler ve uzun süre parmaklıklar ardında geçirecekler" dedi.

Olayların Kökeni

Şiddet olayları, 29 Temmuz'da Southport'ta 17 yaşındaki bir kişinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonrası patlak verdi. Bu olaya sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler, aşırı sağcıların polisle çatışmasına yol açtı ve Southport İslam Toplumu Camisi'ne yönelik saldırılar gerçekleşti.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta Sunderland'e sıçradı ve burada da polisle çatışmalar yaşandı. Ülkenin farklı kentlerinde de benzer olaylar yaşandı, toplamda 400 kişi gözaltına alındı.

Polis, olayların şiddetini artıran söylentilere karşı kamuoyunu uyardı ve bölgedeki toplumsal huzuru sağlamak adına gerekli önlemleri aldı.