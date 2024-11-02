İngiltere'de Balfour Deklarasyonu'nun 107. Yılında Filistin İçin Dayanışma Yürüyüşü

On Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü

İngiltere'de, 107. yıldönümü nedeniyle Balfour Deklarasyonu'na karşılık Filistin ile dayanışma amaçlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yüzyıllık bir geçmişe sahip bu bildirim, Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlamıştı.

Londra'da Kalabalık Bir Katılım

Başkent Londra'da bir araya gelen on binlerce kişi, yürüyüşlerine Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Sokağı'ndan başladı ve ABD'nin Londra Büyükelçiliği'nin yanındaki Nine Elms Caddesi'nde sona erdirdi.

Sloganlar ve Mesajlar

Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen eylemde katılımcılar, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "İsrail’i silahlandırmayı bırakın" gibi sloganlar atarak desteklerini dile getirdi.

Karşı Eylemler ve Güvenlik Önlemleri

Yürüyüş güzergahında İsrail yanlısı grupların karşı eylem düzenlediği gözlemlendi. Ancak polis ve etkinlik organizatörlerinin aldığı önlemler sayesinde gruplar arasında bir çatışma yaşanmadı.

Üniversite ve Kolejler Sendikası’ndan Açıklamalar

Üniversite ve Kolejler Sendikası Genel Sekreteri Jo Grady, Nine Elms Caddesi'ndeki platformdan eylemcilerin dikkatini çekti. Grady, geçen yıl, İsrail güçleri tarafından 43 binden fazla Filistinlinin hayatının kaybedildiğini kaydetti. Ayrıca, 10.310 okul çağındaki çocuğun, 650 üniversite öğrencisinin ve 110 üniversite hocasının da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Veri Eksikliği ve Soykırım İddiaları

Grady, Gazze’deki verilerin doğru şekilde tutulamadığına dikkat çekerek, ölü sayısının aslında 180 binden fazla olması muhtemel olduğunu vurguladı. Bu sayının, Gazze nüfusunun yaklaşık %8'ine tekabül ettiğini belirtmiştir. Grady ayrıca, İngiltere hükümetinin İsrail’e silah satışını sürdürdüğünü ve Gazze'de yaşananları soyakırım olarak tanımadığını ifade etti.

İngiltere'nin Rolü ve Eleştiriler

İngiliz milletvekili Apsana Begum, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) ajansı olan UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklamasının insan hayatına değer vermediğini ifade etti. Begum, bu durumun Filistinlilerin zor durumda kalmasıyla sonuçlandığını ve bunun arka planında İngiltere'nin müttefikinin eylemlerinin olduğunu dile getirdi.