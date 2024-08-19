İngiltere'de Çevrim İçi Güvenlik Yasası ile Aşırı Sağcı Şiddete Nokta

İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet ve Yeni Yasa

İngiltere, 2023 yılında parlamentodan geçen ve 2024'te yürürlüğe girecek olan Çevrim İçi Güvenlik Yasası ile sosyal medya platformlarının yasalara uymalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu yasa, aşırı sağcı grupların çevrim içi şiddet olaylarının artmasının ardından gündeme geldi.

Şiddet Olayları ve Sosyal Medyanın Rolü

Southport'ta 29 Temmuz'da yaşanan ve bir gencin üç çocuğu öldürdüğü saldırı, ülkede aşırı sağcı grupların online koordinasyon kurarak gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini artırdı. Saldırının ardından iletişim platformlarında yapılan spekülatif haberler, özellikle göçmenler ve Müslümanlar hedef alınarak protestoları ateşledi.

Yeni Yasanın Hükümleri

Yeni yasa, sosyal medya şirketlerine yasa dışı içerikleri kaldırma konusunda daha fazla sorumluluk yükleyecek. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformlarının hedef alıcı içerikler konusunda daha fazla önlem almaları gerektiğini vurguladı.

Çocuklar ve Yetişkinlerin Korunması

286 sayfalık yasanın bir diğer önceliği ise çocukların çevrim içi ortamlardaki güvenliğinin sağlanması. Teknoloji şirketleri, çocukları zararlı içeriklerden korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacaklar.

Cezai Yaptırımlar ve Denetim

Ofcom, yasanın uygulanmasını denetleyecek ve kuralları ihlal eden sosyal medya şirketlerine 18 milyon sterline kadar veya yıllık gelirinin %10'una varan para cezası verebilecek. Ayrıca, şirket yöneticileri cezai işlemlere tabi olabilecek.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, yasanın uygulanmasıyla ilgili kamuoyuna danışmalara devam ediyor.