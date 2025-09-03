İngiltere'den 'Ruslaştırma' Suçlamasıyla 8 Kişi ve 3 Kuruluşa Yaptırım

İngiltere, Rusya'nın Ukraynalı çocuklara yönelik politikalarını gerekçe gösterdi

İngiltere, Rusya'nın Ukraynalı çocukları zorla sınır dışı etme, askeri eğitim kamplarına gönderme ve kimliklerini silmeye yönelik 'Ruslaştırma' politikalarına destek verdikleri gerekçesiyle 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın işgal altındaki bölgelerde uzun süredir Ukrayna kültürünü, kimliğini ve devletini yok etmeye yönelik bir politika izlediği ileri sürüldü.

Açıklamada, bugüne kadar 19 bin 500'den fazla Ukraynalı çocuğun Rusya'ya veya Ukrayna'da işgal edilen bölgelere nakledildiği veya sınır dışı edildiği; bunların en az 6 bininin yeniden eğitim kamplarına yerleştirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda yapılan açıklamada, adı geçen kişilere ve kuruluşlara karşı alınan yaptırım kararının, söz konusu uygulamaları destekleyen aktörleri hedef aldığı vurgulandı.

Yaptırım listesinde, Kremlin'e bağlı gençlik örgütleri ile Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'un annesi Aymani Nesievna Kadirova'nın başkanlığını yaptığı Akhmat Kadirov Vakfı'nın da yer aldığı bildirildi.

İngiltere'nin kararı, uluslararası kamuoyunda çocukların korunması ve zorla kimlik değiştirilmelerine karşı artan tepkiler ışığında geldi.