DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

İngiltere'den 'Ruslaştırma' Suçlamasıyla 8 Kişi ve 3 Kuruluşa Yaptırım

İngiltere, Ukraynalı çocukların 'Ruslaştırılması'na destek iddiasıyla 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uyguladı; 19 bin 500'den fazla çocuk hedef alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:43
İngiltere'den 'Ruslaştırma' Suçlamasıyla 8 Kişi ve 3 Kuruluşa Yaptırım

İngiltere'den 'Ruslaştırma' Suçlamasıyla 8 Kişi ve 3 Kuruluşa Yaptırım

İngiltere, Rusya'nın Ukraynalı çocuklara yönelik politikalarını gerekçe gösterdi

İngiltere, Rusya'nın Ukraynalı çocukları zorla sınır dışı etme, askeri eğitim kamplarına gönderme ve kimliklerini silmeye yönelik 'Ruslaştırma' politikalarına destek verdikleri gerekçesiyle 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın işgal altındaki bölgelerde uzun süredir Ukrayna kültürünü, kimliğini ve devletini yok etmeye yönelik bir politika izlediği ileri sürüldü.

Açıklamada, bugüne kadar 19 bin 500'den fazla Ukraynalı çocuğun Rusya'ya veya Ukrayna'da işgal edilen bölgelere nakledildiği veya sınır dışı edildiği; bunların en az 6 bininin yeniden eğitim kamplarına yerleştirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda yapılan açıklamada, adı geçen kişilere ve kuruluşlara karşı alınan yaptırım kararının, söz konusu uygulamaları destekleyen aktörleri hedef aldığı vurgulandı.

Yaptırım listesinde, Kremlin'e bağlı gençlik örgütleri ile Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'un annesi Aymani Nesievna Kadirova'nın başkanlığını yaptığı Akhmat Kadirov Vakfı'nın da yer aldığı bildirildi.

İngiltere'nin kararı, uluslararası kamuoyunda çocukların korunması ve zorla kimlik değiştirilmelerine karşı artan tepkiler ışığında geldi.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor