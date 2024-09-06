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İngiltere Estonya'da Cezaevi Kiralama Seçeneğini Değerlendiriyor

Hükümet, cezaevi doluluk oranlarını düşürmek için Estonya'da cezaevi kiralamayı düşünüyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:31
İngiltere Estonya'da Cezaevi Kiralama Seçeneğini Değerlendiriyor

İngiltere Hükümeti Estonya'da Cezaevi Kiralamayı Gündeme Aldı

Birleşik Krallık hükümeti, hapishanelerdeki doluluk oranının endişe verici boyutlara ulaştığı bir dönemde, Baltık ülkesi Estonya'da cezaevi kiralama seçeneklerini değerlendirmeye aldı.

Düşük Suç Oranı ve Yedek Kapasite

Daily Telegraph tarafından aktarılan habere göre, Estonya, düşük suç oranları sebebiyle cezaevlerinde bulunan yedek kapasitelerini diğer ülkelere kiralama teklifi yapmıştı. Bu durum üzerine, İngiltere Adalet Bakanlığı, bu fırsatı değerlendirmek istemekte.

Mahkum Gönderimi ve Destek Hakkında Detaylar

Haberde, Estonya'da hapishanelerin doluluk seviyesinin %50 civarında boş yer bulundurduğu belirtilerek, İngiltere ve Galler'den hüküm giymiş mahkumların bu ülkeye gönderilebileceği kaydedildi. Ayrıca, İngiltere’nin, bu işbirliği için Estonya’ya yaklaşık 25 milyon sterlinlik bir destek sağlaması mümkün.

Resmi Açıklamalar

Telegraph'a konuşan Estonya Adalet Bakanı Liisa Pakosta, "İngiltere ile Estonya, başarılı bir uluslararası işbirliği geçmişine sahip. Böyle bir ortaklık, birbirimizi desteklemek ve öğrenmek için daha fazla fırsat sunacaktır," şeklinde ifade etti.

Hükümet Yetkililerinin Görüşleri

İngiltere İçişleri Bakan Yardımcısı Angela Eagle, Sky News'teki bir söyleşide, bahsedilen cezaevi kiralama meselesinin kendi sorumluluğunda olmadığını belirtti. Ancak, "Eminim ki meslektaşlarım, önceki hükümetin bıraktığı krizi aşmak için her türlü eylemi ciddi olarak değerlendiriyorlardır," ifadelerini kullandı.

Mahkum Sayısındaki Artış

1991 yılında İngiltere ve Galler'deki cezaevlerinde yaklaşık 40 bin mahkum bulunurken, son dört hafta içinde sayı 88 binin üzerine çıkarak binlerce mahkum eklenmiştir. Son olarak, İngiltere ve Galler'deki erkek hapishanelerinde yalnızca 83 kişilik boş alan kalmıştır.

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