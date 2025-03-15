İngiltere İkinci Kez Ukrayna Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

İngiltere, bugünkü çevrim içi toplantıda Ukrayna'da barışın korunmasını görüşecek 25 batılı lideri ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 01:33
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 01:33
İngiltere İkinci Kez Ukrayna Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

İngiltere, bu ay ikinci kez Ukrayna konulu bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Bugün düzenlenecek çevrim içi zirveye NATO, AB, Avrupa ülkeleri, Yeni Zelanda, Kanada ve Avustralya gibi katılımcılar katılacak.

Toplantının Detayları

İlk toplantı, 2 Mart'ta Londra'da gerçekleşmişti. Bugünkü çevrim içi toplantıda, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da yer alacak. Toplantıya İngiltere Başbakanı Keir Starmer ev sahipliği yapacak.

Amacın Barış Görüşmeleri Olduğu Vurgulanıyor

Starmer, toplantıda katılımcılara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakerelere zorlamak amacıyla ekonomik baskıları artırmaları, Ukrayna’ya askeri desteği sürdürmeleri ve Rus saldırılarına karşı savunma bütçelerini yükseltmeleri çağrısında bulunacak.

Gelecek hafta yapılması planlanan askeri planlama toplantısı öncesinde, Ukrayna'da barışı koruma konusunda hangi ülkelerin nasıl katkıda bulunacağı konusu da ele alınacak.

Starmer'dan Çarpıcı Açıklamalar

Starmer, değerlendirmelerinde, "Başkan Putin'in Başkan Trump'ın teklifiyle oyunlar oynamasına izin veremeyiz. Kremlin'in Trump'ın ateşkes teklifini görmemesi, Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya'nın barış önerisini kabul etmesi durumunda dahi bu barışın kesin ve kalıcı olduğundan emin olmak için atılacak adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Eğer böyle bir durum gerçekleşmezse, Rusya'ya ekonomik baskının artırılması gerektiği vurgusunu yaptı.

Eylem Gerekiyor

Starmer, Putin'i ateşkesi geciktirmeye çalışmakla suçladı ve dünya için eylem gereksinimini vurgulayarak, "Dünyanın bir derse, boş sözlere değil, eylemlere ihtiyacı var." diye ekledi.

Son olarak, İngiltere Başbakanı, Rusya'yı bir kez daha Ukrayna'da saldırılarına son vermeye çağırdı ve barış sağlamak için her türlü çabanın devam edeceğinin altını çizdi.

2 Mart'taki ilk zirveden sonra hiçbir resmi sonuç bildirgesi yayımlanmamış olmasına rağmen, Starmer, Ukrayna'ya bir koalisyon gönderme konusunda anlaşma sağlandığını belirtmişti.

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