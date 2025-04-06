İngiltere - İsrail Krizi: İki Milletvekili Alıkonuldu, Siyasi Gerilim Tırmanıyor

İngiltere - İsrail geriliminde yeni bir aşama: İki İngiliz milletvekili Abtisam Mohamed ve Yuan Yang, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonuldu. Bu olay üzerine İngiltere'nin tartışmalı açıklamaları ve tepkiler gündeme yerleşti.

Ana muhalefet lideri Kemi Badenoch, İsrail'in milletvekillerini alıkoymasını desteklediğini açıkladı. BBC'de katıldığı programda Badenoch, "Ülkelerin kendi sınırlarını koruma hakkı olduğunu" vurguladı ve, "İşçi Partisi'nde başka ülkelere de girmesi yasak olan milletvekillerinin bulunması beni asıl şok eden olay," dedi.

Badenoch, milletvekillerinin diplomatik dokunulmazlığının olmadığını savunarak, "Bizi mecliste temsil eden insanların dünyanın herhangi bir ülkesine gidebilmesi gerektiği" ifade etti. Ayrıca, bazı İşçi Partili ve bağımsız milletvekillerinin İsrail karşıtı söylemlerine de dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı David Lammy, Badenoch'un açıklamalarına sert tepki göstererek, "İki İngiliz milletvekilini alıkoyup sınır dışı eden başka bir ülkeyi desteklemeniz utanç verici," dedi. Lammy, milletvekillerinin düşünce özgürlüğünü savunacaklarını da sözlerine ekledi.

İşçi Partisi Müslüman Ağı ise, "İngiliz milletvekilleri gerçekleri söyledikleri ve dünya genelinde insan haklarını savundukları için cezalandırılmamalı" diyerek bir açıklama yaptı. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry ise İsrail'in bu tutumunu kınayarak, "Bu, Britanya'ya ve parlamentoya hakarettir," değerlendirmesinde bulundu.

Zaten siyasi tansiyonu artıran bu olay, İngiliz milletvekillerinin uluslararası insan hakları konusundaki tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yang ve Mohamed, İsrail'e girişte alıkonmanın ardından, İsrail'in otel konaklama teklifini reddederek İngiltere'ye geri döndü.

Hatırlanacağı üzere, Tel Aviv yönetimi bu yılın şubat ayında Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Lynn Boylan ve Rima Hassan'ın da ülkeye girişine izin vermemişti. Bu tür olaylar, uluslararası ilişkilerde tartışmalı bir konumda olan İsrail'in tutumunu sorgulatmaya devam ediyor.