İngiltere'nin İsrail'e Silah İhracı: Uluslararası Hukuk İhlali Mi?

İngiltere Hükümeti, İsrail'e Silah İhracatını Durdurmuyor

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatı için 100'den fazla lisans onaylandı. Bu durum, uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçları iddiaları nedeniyle hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisini çekti. İnsan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, İngiltere'nin bu lisansları sona erdirmediğini belirterek hükümeti eleştiriyor.

Son 10 Yılda 495 Milyon Sterlin Değerinde İhracat

Silah Ticaretiyle Mücadele Kampanyası (CAAT) verilerine göre, İngiltere'den İsrail'e son 10 yılda yaklaşık 495 milyon sterlin değerinde askeri ekipman ve silah ticareti gerçekleştirildi. Bu süre zarfında 1335 standart lisans ve 66 açık lisans verildi. En çok lisansa sahip olan ürün ise radar parçaları oldu.

Uluslararası Hukuka Aykırılık İddiaları

Iain Overton, Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) Yönetici Direktörü, İngiltere'nin uluslararası mahkeme kararlarına rağmen bu ticareti sürdürdüğünü vurgulayarak, "İngiltere bu eylemleriyle bulunduğu durumu zorlaştırıyor" dedi. Dania Abu Elhaj, Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi'nde (ICJP) Hukuk İşleri Sorumlusu olarak, İngiltere'nin İsrail'e sağladığı desteğin savaş suçlarına ortaklık anlamına geldiği belirtildi.

Yeni Hükümet ve Gelecek İhtimalleri

İngiltere'nin yeni İşçi Partisi hükümetinin, bu konuda kısıtlamalar getirip getiremeyeceği tartışılıyor. Uluslararası basında, yeni hükümetin silah satışlarını durdurmayı planladığı yönünde haberler yer almakta. Türk Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı ancak inceleme süreçlerinin devam ettiği belirtiliyor.