Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İnsanlar 44 ve 60 Yaşlarında Hızlı Yaşlanma Dalgalarıyla Karşılaşıyor

Yeni araştırmaya göre, 44 ve 60 yaşındaki bireyler ani yaşlanma dalgaları yaşıyor ve bu sağlık sorunlarını artırıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:41
İnsanlar 44 ve 60 Yaşlarında Hızlı Yaşlanma Dalgalarıyla Karşılaşıyor

Yaşlanma Sürecindeki Ani Dönüşümler

Bilim insanları, yaşlanmanın sabit bir hızda ilerlemediğini ve özellikle 44 ile 60 yaş arasında belirgin dalgalanmalar yaşandığını ortaya koydu. The Guardian tarafından aktarılan habere göre, bu dalgalar, bireylerde ani kırışıklıklar ve artan ağrılar gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Stanford Üniversitesi'nin Araştırması

Stanford Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, kas-iskelet sistemi ve kardiyovasküler hastalık gibi yaşa bağlı sağlık sorunlarının belirli yaş aralıklarında ani artışlar gösterdiği belirlendi. 25 ila 75 yaşları arasındaki 108 gönüllü üzerinde yapılan çalışmada, katılımcılardan kan, dışkı ve diğer biyolojik örnekler alındı.

Moleküler Değişimlerin İncelenmesi

Analiz edilen örneklerdeki 135 bin farklı molekül ile mikroorganizmalar araştırıldı. Elde edilen bulgular, yaşlanma sürecinin kademeli değil, ani değişimler gösterdiğini ortaya koydu. Özellikle 40'lı yaşların ortaları ve 60'lı yılların başlarında büyük değişimler gözlemlendi.

Cinsiyetten Bağımsız Yaşlanma

Araştırmanın başyazarı, Dr. Xiaotao Shen, yaşlanmanın 40'lı yaşların ortasında hem kadınlarda hem de erkeklerde benzer değişimlere yol açtığını vurguladı. Bununla birlikte, bu değişimlerin menopozla bağlantılı olabileceğini belirtirken, her iki cinsiyette de başka önemli faktörlerin rol oynadığını ifade etti.

Yaşam Tarzı ve Hızlanan Yaşlanma

Araştırma bulguları, Alzheimer ve kalp hastalıkları gibi risklerin 60 yaşından sonra hızlandığını gösteriyor. Yaşam tarzı faktörleri, alkol tüketimi ve stresin artması gibi durumlar, yaşlanma sürecini etkileyebilir.

Sağlığımızı Koruya Biliriz

Stanford Üniversitesi Genom Bilimi ve Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi’nin direktörü Dr. Michael Snyder, yaşlanma sürecine karşı yaşam tarzını değiştirmek gerektiğini savundu. "Zamanla yavaş değişimlerle değil, ani değişimlerle karşılaşıyoruz. Sağlığımızı korumak için erken önlemler almalıyız," şeklinde değerlendirme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!