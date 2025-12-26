İnsanlık İttifakı 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde: Filistin İçin Şahitlik Çağrısı

İnsanlık İttifakı 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde buluşuyor

TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş, Filistin için barışçıl şahitlik çağrısını yineledi

TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altındaki sivil toplum paydaşlarıyla birlikte, 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme çağrı yaptı. Bayırbaş, çağrının amacını kamu vicdanını canlı tutmak ve insanlık onurunu savunmak olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan Bayırbaş, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı toplumun bilgilendirilmesi sorumluluğunun yerine getirildiğini söyledi.

Bayırbaş, "Bugün Gazze’de yaşananlar bir ‘gündem maddesi’ değil; modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu sınavda uygulanan çifte standarta dikkat çekti.

Konuşmada Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)'nin 18 Aralık 2025 tarihli raporuna atıf yapıldı. Raporda, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023’ten bu yana 70 bin 668 can kaybı ve 171 bin 152 yaralı bildirildiği, ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü; ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, bin 75 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 634 cenazenin çıkarıldığı belirtildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, kış şartları ve fırtına nedeniyle yaklaşık 55 bin haneyi etkileyen sel/taşkın vakaları, kıyı bölgelerinden 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve yıkım taşıyan yapılara ilişkin veriler paylaşıldı.

Tıbbi tahliye bekleyen hastalara ilişkin kritik bilgiler de vurgulandı: Temmuz 2024 - 28 Kasım 2025 arasında tahliye beklerken bin 92 hastanın hayatını kaybettiği ve Gazze’de 18 bin 500’den fazla hastanın hâlen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Gıda güvenliği ve beslenme alanındaki raporların, yaşananlarda “geçici iyileşme” algısına kapılmamak gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Bayırbaş, insani yardım süreçlerinin tartışmalı hale gelmesinin sorun yarattığını söyledi. Bu çağrının herhangi bir ülke, halk ya da kuruma karşı önyargı değil; insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi olduğunu vurguladı.

Bayırbaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında, 400’ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl ‘şahitlik’ çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak’ta, saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyayı uyandırıyoruz. Unutmuyoruz, normalleştirmiyoruz, insani olanı savunuyoruz."

Katılım çağrısı: Bayırbaş ve platform üyeleri, herkesi 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde yapılacak barışçıl şahitliğe davet etti.

