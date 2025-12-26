DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

İnsanlık İttifakı 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde: Filistin İçin Şahitlik Çağrısı

Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı, 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde Filistin için barışçıl şahitlik çağrısı yapıyor; Gazze’deki insani tablo ve raporlar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:19
İnsanlık İttifakı 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde: Filistin İçin Şahitlik Çağrısı

İnsanlık İttifakı 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde buluşuyor

TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş, Filistin için barışçıl şahitlik çağrısını yineledi

TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altındaki sivil toplum paydaşlarıyla birlikte, 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme çağrı yaptı. Bayırbaş, çağrının amacını kamu vicdanını canlı tutmak ve insanlık onurunu savunmak olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan Bayırbaş, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı toplumun bilgilendirilmesi sorumluluğunun yerine getirildiğini söyledi.

Bayırbaş, "Bugün Gazze’de yaşananlar bir ‘gündem maddesi’ değil; modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu sınavda uygulanan çifte standarta dikkat çekti.

Konuşmada Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)'nin 18 Aralık 2025 tarihli raporuna atıf yapıldı. Raporda, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023’ten bu yana 70 bin 668 can kaybı ve 171 bin 152 yaralı bildirildiği, ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü; ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, bin 75 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 634 cenazenin çıkarıldığı belirtildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, kış şartları ve fırtına nedeniyle yaklaşık 55 bin haneyi etkileyen sel/taşkın vakaları, kıyı bölgelerinden 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve yıkım taşıyan yapılara ilişkin veriler paylaşıldı.

Tıbbi tahliye bekleyen hastalara ilişkin kritik bilgiler de vurgulandı: Temmuz 2024 - 28 Kasım 2025 arasında tahliye beklerken bin 92 hastanın hayatını kaybettiği ve Gazze’de 18 bin 500’den fazla hastanın hâlen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Gıda güvenliği ve beslenme alanındaki raporların, yaşananlarda “geçici iyileşme” algısına kapılmamak gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Bayırbaş, insani yardım süreçlerinin tartışmalı hale gelmesinin sorun yarattığını söyledi. Bu çağrının herhangi bir ülke, halk ya da kuruma karşı önyargı değil; insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi olduğunu vurguladı.

Bayırbaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında, 400’ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl ‘şahitlik’ çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak’ta, saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyayı uyandırıyoruz. Unutmuyoruz, normalleştirmiyoruz, insani olanı savunuyoruz."

Katılım çağrısı: Bayırbaş ve platform üyeleri, herkesi 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde yapılacak barışçıl şahitliğe davet etti.

TÜGVA KAYSERİ İL BAŞKANI İSMAİL VEFA BAYIRBAŞ; "1 OCAK’TA, SAAT 08.30’DA GALATA KÖPRÜSÜ’NDE...

TÜGVA KAYSERİ İL BAŞKANI İSMAİL VEFA BAYIRBAŞ; "1 OCAK’TA, SAAT 08.30’DA GALATA KÖPRÜSÜ’NDE SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ, FİLİSTİN’İ UNUTMUYORUZ" DEDİ.

TÜGVA KAYSERİ İL BAŞKANI İSMAİL VEFA BAYIRBAŞ; "1 OCAK’TA, SAAT 08.30’DA GALATA KÖPRÜSÜ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksicinin 'Hizmet Bedeli' Tartışması: Yolcu 'Haram olsun' Diyerek İndi
2
Batman'da 13 Yaşındaki Muhammed Eyüp 52 Gündür Şiddetli Öksürükle Mücadele Ediyor
3
1939 Erzincan Depremi: Unutulmayan Felaketin Yıldönümü
4
Nilüfer 2026'ya Ortak Akılla: Şadi Özdemir'den Doğru Yatırım Vurgusu
5
Milas'ta Sağanak Yolları Çamura Boğdu — Ulaşım Aksamaları
6
Soğuk Isırması (Frostbite) Uyarısı: Yanlış Tedavi Ampütasyona Götürebilir
7
Aydın’da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Özlem Çerçioğlu’nun Talimatıyla Sahada Çalışma

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı