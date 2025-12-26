Yıldırım’da Konuşma Bozukluklarında Farkındalık: Çocuk Sağlığı Masaya Yatırıldı

Yıldırım Belediyesi, çocuklardaki konuşma bozuklukları ve bu sorunların psiko-sosyal etkilerine dikkat çekmek amacıyla uzmanlar ve velilerin katılımıyla bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, alanda görev yapan uzmanlar ve ailelere yönelik bilgilendirici bir online seminer düzenlendi.

Seminerde söz alan Psikolojik Danışman ve Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Öznur Kuş, pandemi sonrası dönemde konuşma bozukluğu şikayetlerinde artış yaşandığını belirterek, erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin çocukların gelişimi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sosyolog ve Aile Danışmanı Hüseyin Pehlivan ise konuşma bozukluklarının yalnızca dil gelişimiyle sınırlı kalmadığını; özgüven eksikliği, sosyal ortamlardan uzaklaşma ve iletişim kurmada zorlanma gibi psiko-sosyal etkiler oluşturabildiğini ifade etti. Pehlivan, ailelerin bu süreci mutlaka uzman desteğiyle yürütmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çalışmalarımız sürecek

Semineri değerlendiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların sağlıklı gelişiminin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Pandemiyle birlikte artan teknoloji kullanımı ve azalan yüz yüze iletişim, çocuklarımızın dil ve sosyal gelişimini doğrudan etkiledi. Bu tür çalışmalarla aileleri bilinçlendirmeyi, uzmanlarla velileri bir araya getirerek sürece katkı sunmayı amaçlıyoruz".

