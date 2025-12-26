DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Yıldırım’da Konuşma Bozukluklarında Farkındalık: Çocuk Sağlığı Masaya Yatırıldı

Yıldırım Belediyesi, pandemi sonrası artış gösteren çocuklardaki konuşma bozukluklarına dikkat çekmek için uzman ve velilerin katıldığı online farkındalık semineri düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:14
Yıldırım’da Konuşma Bozukluklarında Farkındalık: Çocuk Sağlığı Masaya Yatırıldı

Yıldırım’da Konuşma Bozukluklarında Farkındalık: Çocuk Sağlığı Masaya Yatırıldı

Yıldırım Belediyesi, çocuklardaki konuşma bozuklukları ve bu sorunların psiko-sosyal etkilerine dikkat çekmek amacıyla uzmanlar ve velilerin katılımıyla bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, alanda görev yapan uzmanlar ve ailelere yönelik bilgilendirici bir online seminer düzenlendi.

Seminerde söz alan Psikolojik Danışman ve Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Öznur Kuş, pandemi sonrası dönemde konuşma bozukluğu şikayetlerinde artış yaşandığını belirterek, erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin çocukların gelişimi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sosyolog ve Aile Danışmanı Hüseyin Pehlivan ise konuşma bozukluklarının yalnızca dil gelişimiyle sınırlı kalmadığını; özgüven eksikliği, sosyal ortamlardan uzaklaşma ve iletişim kurmada zorlanma gibi psiko-sosyal etkiler oluşturabildiğini ifade etti. Pehlivan, ailelerin bu süreci mutlaka uzman desteğiyle yürütmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çalışmalarımız sürecek

Semineri değerlendiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların sağlıklı gelişiminin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Pandemiyle birlikte artan teknoloji kullanımı ve azalan yüz yüze iletişim, çocuklarımızın dil ve sosyal gelişimini doğrudan etkiledi. Bu tür çalışmalarla aileleri bilinçlendirmeyi, uzmanlarla velileri bir araya getirerek sürece katkı sunmayı amaçlıyoruz".

YILDIRIM BELEDİYESİ, ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA BOZUKLUKLARINA YÖNELİK UZMANLAR VE VELİLERİN KATILIMI...

YILDIRIM BELEDİYESİ, ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA BOZUKLUKLARINA YÖNELİK UZMANLAR VE VELİLERİN KATILIMI İLE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

YILDIRIM BELEDİYESİ, ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA BOZUKLUKLARINA YÖNELİK UZMANLAR VE VELİLERİN KATILIMI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükkılıç: Akif’i Anlamak Milli Mücadelenin Ruhunu Kavramaktır
2
Melikgazi Belediyesi Restorasyonları: Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyor
3
Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek
4
Köyceğiz'de Yılın Son Sabah Namazı Buluşması — 27 Aralık 2025
5
Büyükkılıç’tan Lise Öğrencilerine Kariyer ve Gelecek Tavsiyeleri
6
Gribal Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Hasan Elmas'tan Önemli Hatırlatma
7
Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı